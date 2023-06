Un bus de mariage se renverse en Australie et tue 10 invités | Nouvelles du monde

Des images montrent le site d’un accident de bus, où 10 personnes d’une fête de mariage ont été tuées, à Cessnock, dans la région viticole australienne de Hunter au nord de Sydney (Photo: Getty) Au moins 10 personnes ont été tuées après qu’un bus transportant des invités à un mariage en Australie s’est renversé dans le mauvais temps. Environ 25 personnes ont également été blessées après que le bus se soit renversé dimanche soir vers 23 h 30 à un rond-point sur Wine Country Drive dans la ville de Greta dans la région de Hunter Valley, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud, au nord de Sydney. L’homme de Maitland, âgé de 58 ans, a été transporté à l’hôpital sous la garde de la police pour des tests et une évaluation obligatoires et a ensuite été transféré au poste de police de Cessnock. Il a été inculpé de 10 chefs d’accusation de conduite dangereuse ayant entraîné la mort, de conduite dangereuse et de conduite négligente ayant entraîné la mort. Il s’est vu refuser la libération sous caution et comparaîtra devant le tribunal local de Cessnock mardi. Le conducteur a été emmené pour des tests obligatoires afin de déterminer si l’alcool était un facteur dans l’accident, mais les résultats n’avaient pas été révélés lundi soir.. Il n’a subi aucune blessure grave, a indiqué la police. Le nouveau commandant par intérim du district de police de Hunter Valley, Tracy Chapman, n’a pas détaillé les allégations, y compris si la vitesse était un facteur, mais a déclaré aux journalistes « il y a suffisamment d’informations … pour que nous puissions établir qu’il y aura des accusations ». Une porte-parole de la police a déclaré aux journalistes qu’il y avait « suffisamment d’informations pour que nous puissions établir que des accusations seront portées » contre le conducteur. Le bus aurait «roulé» sur une rampe à un rond-point, deux des blessés ayant été transportés par avion à l’hôpital. Le bus a roulé sur le côté à Greta vers 23h30 hier soir (Photo: AP)



Les enquêteurs tentent d’identifier la cause de l’accident qui a tué 10 personnes (Photo : EPA)



L’hôpital John Hunter où ont été emmenés ceux qui ont été blessés dans l’accident de la nuit dernière (Photo: EPA)



Les invités ont dit que c’était un mariage « de conte de fées » avant que l’accident ne se produise (Photo: EPA)



On a pu voir la police inspecter le camion renversé en Australie ce matin (Photo: EPA)



Les services d’urgence sur les lieux où la police pense qu’au moins 10 personnes ont été tuées (Photo: Getty)



La commissaire adjointe par intérim de la police, Tracy Chapman, a déclaré que le conducteur pourrait être accusé d'infractions de conduite (Photo: .) Il est entendu que 18 passagers sont indemnes.

Mme Chapman de la police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu’il était « possible » que le nombre de personnes tuées augmente, car davantage de passagers pourraient être piégés sous le bus renversé. Le bus avait ramené environ 50 invités d’un mariage à leur logement à l’époque. La famille et les amis sont arrivés sur le site de l’accident lundi matin – mais la police dit qu’elle essaie toujours d’identifier toutes les personnes qui se trouvaient dans le bus. Un invité au mariage a déclaré aux journalistes: « C’était une belle journée, un très bon mariage … des trucs de conte de fées vraiment … nous avons appris qu’il y avait eu un accident et nous avons tous commencé à paniquer. » Les invités avaient déjà assisté à un mariage au Wandin Estate Winery et se dirigeaient vers leur logement dans la ville de Singleton, a déclaré Mme Chapman. Un invité a déclaré à Seven News que la journée avait été agréable et un mariage digne d’un conte de fées. Une automobiliste qui est passée devant la scène de l’accident, identifiée par l’Australian Broadcasting Corporation (ABC) uniquement comme étant Alison, a déclaré que le brouillard était si épais qu’elle ne pouvait pas distinguer les couleurs des feux clignotants des voitures de police, des ambulances et des camions de pompiers. « Le brouillard était terrible », a-t-elle déclaré à l’ABC. ‘C’était super brumeux. Vous pouviez à peine voir devant vous. Sur les 25 personnes blessées, 21 sont restées à l’hôpital tard lundi matin, heure locale, et une était dans un état critique, a indiqué le gouvernement de l’État. Des fleurs et des hommages ont été laissés sur les lieux de l’accident (Photo : Roni Bintang/Getty Images)



Il y avait également 18 personnes dans le bus qui n'ont pas été blessées (Photo: AFP) Les conditions des autres ont été décrites comme stables. 18 autres passagers n'ont pas été blessés. Le Premier ministre Anthony Albanese a remercié les premiers intervenants et a offert le soutien du gouvernement aux victimes et à leurs familles, affirmant que « les cicatrices mentales de cela ne disparaîtront pas ». « Pour une journée joyeuse comme celle-là, dans un endroit magnifique, se terminer par une perte de vie et des blessures aussi terribles est si cruel, si triste et si injuste », a déclaré M. Albanese aux journalistes. «Les gens louent un bus pour les mariages afin d'assurer la sécurité de leurs invités. Et cela ne fait qu'ajouter à la nature inimaginable de cette tragédie », a-t-il ajouté. Jay Suvaal, le maire de Cessnock, a déclaré que l'accident était « vraiment horrible ».

