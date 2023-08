Un bus de l’Idaho rempli de campeurs adolescents s’écrase sur une autoroute sinueuse, blessant 11 personnes

BOISE, Idaho (AP) – Un autobus scolaire transportant des campeurs adolescents s’est renversé sur une autoroute sinueuse de l’Idaho vendredi après-midi, blessant 11 personnes, a annoncé la police de l’État de l’Idaho.

Sept des personnes blessées avaient des blessures graves et quatre des blessures non critiques, selon un communiqué de presse du FAI. Le bureau du coroner du comté de Boise n’avait reçu aucun rapport de décès à 17 h 45, a déclaré l’enquêteur du coroner Noah Webster.

Le bus transportait environ 30 campeurs et membres du personnel à Boise depuis le camp du Treasure Valley YMCA à Horsethief Reservoir. Tous les adolescents dans le bus avaient entre 13 et 18 ans, selon ISP. Ils ont tous été emmenés dans des hôpitaux de la région pour être examinés, a indiqué le FAI.

Le bureau du shérif du comté de Valley a déclaré avoir été informé de l’accident vers 15 heures, et plusieurs forces de l’ordre et agences médicales d’urgence ont répondu.

Le directeur du Treasure Valley YMCA, David Duro, a déclaré qu’il n’était pas immédiatement en mesure de commenter l’accident.

« Nous sommes en train de gérer les parents et les enfants, donc je n’ai pas de mise à jour pour vous pour le moment », a déclaré Duro.

Le système de santé de St. Luke s’occupait de plusieurs patients dans ses hôpitaux de Boise et Meridian et « travaillait à réunir les familles », a déclaré le porte-parole Taylor Reeves Marschner.

Le camp du YMCA, où les enfants peuvent faire du canoë, du tir à l’arc, de la tyrolienne et d’autres activités de plein air, se trouve à environ 56 kilomètres au nord du site de l’accident. Le camp populaire organise plusieurs sessions tout au long de l’été pour les enfants entre la 2e et la 11e année, et le YMCA gère fréquemment plusieurs bus remplis d’enfants vers et depuis chaque session.

L’accident a bloqué les deux voies de l’autoroute 55. La route à deux voies est l’une des deux principales routes nord-sud de l’État, et elle est souvent bondée de voyageurs du week-end se rendant de la région de Boise à la destination de vacances de McCall et aux campings populaires de la région.

The Associated Press