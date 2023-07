Un bus à impériale entre en collision avec un deuxième bus à Manhattan ; 18 emmenés à l’hôpital

NEW YORK CITY (AP) – Un accident impliquant un bus de tourisme à impériale et un autre bus à Manhattan jeudi soir a envoyé 18 personnes à l’hôpital pour y être soignées, ont déclaré des pompiers et des responsables des services médicaux d’urgence.

Des rapports faisant état d’un accident de véhicule majeur sont arrivés juste après 19 heures, a déclaré le chef adjoint Kevin Murphy de l’unité de la division 1 du service d’incendie de New York. Il a déclaré que le personnel d’urgence a découvert ce qu’il a décrit comme un accident grave, compliqué par le fait qu’un véhicule était un bus à impériale.

Le chef adjoint de la division 1 de l’EMS de New York, Paul Hopper, a déclaré que bon nombre des blessés présentaient des coupures, des ecchymoses, des égratignures, ainsi que des fractures présumées et des blessures à la tête et au cou.

« Aucun n’a de blessure mettant sa vie en danger », a déclaré Hopper.

Environ 63 autres passagers avaient demandé des évaluations par un médecin qui était sur les lieux, a déclaré Hopper.

Hopper et Murphy ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas spéculer sur ce qui a conduit à l’accident.

« J’ai entendu la dame à côté de moi crier, alors j’ai levé les yeux et j’ai vu ce bus foncer vers nous », a déclaré Ishrak Jahan, un passager d’un bus, à CBS News New York. « J’ai juste vu du verre partout pendant une seconde. C’était honnêtement comme si j’étais dans un film… J’ai vu du sang. J’ai immédiatement appelé le 911. »

The Associated Press