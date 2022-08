Un bureaucrate allemand sous le feu des critiques pour avoir saccagé un héros britannique de la Seconde Guerre mondiale qui a inspiré l’armée israélienne

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les 10 millions de membres des Chrétiens unis pour Israël (CUFI) et les anciens combattants juifs des États-Unis ont rejoint les Forces de défense israéliennes en émettant une réprimande cinglante sans précédent d’un responsable allemand pour ses commentaires sur feu le major-général britannique Orde Wingate, un héros de la Seconde Guerre mondiale et Icône israélienne.

Michael Blume, le bureaucrate chargé de lutter contre l’antisémitisme pour l’État du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest de l’Allemagne, a qualifié à plusieurs reprises le héros de guerre décoré et profondément religieux Christian Wingate de “criminel de guerre” et de “meurtrier britannique”.

Interrogé sur les attaques de Blume contre Wingate, le porte-parole des Forces de défense israéliennes, le lieutenant-colonel. Richard Hecht a déclaré à Fox News Digital : “L’esprit et la pensée perturbatrice d’Orde Wingate ont inspiré les pères fondateurs de Tsahal, et il est profondément admiré jusqu’à aujourd’hui.”

La présidente du Christians United for Israel Action Fund, Sandra Hagee Parker, a déclaré à Fox News Digital : « Compte tenu de son histoire de sectarisme anti-juif, le fait que Blume soit autorisé à rester dans son rôle actuel est une gêne pour le peuple allemand et se moque du combat. contre l’antisémitisme. M. Blume est manifestement un antisémite qui devrait être licencié immédiatement.

Le CUFI est l’un des alliés non gouvernementaux les plus importants de l’État juif en Amérique et dans le monde.

Le colonel à la retraite Nelson Mellitz, commandant national des anciens combattants juifs des États-Unis, a déclaré à Fox News Digital que son organisation « célèbre le bilan militaire extraordinaire du général de division Orde Wingate. En tant qu’officier décoré de l’armée britannique dans les années 1930 et la Seconde Guerre mondiale, Le service de Wingate est vénéré par les Israéliens, les Américains et les Britanniques dans la création d’unités militaires spéciales.”

Mellitz a servi 32 ans dans l’US Air Force et perpétue un héritage familial de plus de 80 ans au service du JWV.

“JWV est en désaccord avec véhémence avec la caractérisation par le commissaire allemand Michael Blume de Wingate comme un criminel de guerre et un meurtrier britannique et exhorte Blume à démissionner ou aux responsables du Bade-Wurtemberg de le démettre immédiatement de ses fonctions”, a déclaré Mellitz.

“L’héritage de Wingate se poursuit avec des rues et des places en Israël qui portent son nom, ainsi que le Centre national israélien d’éducation physique et de sport portant également son nom. Aux États-Unis, Wingate est honoré d’être enterré dans les terres sacrées du cimetière national d’Arlington à Virginia. Ces hommages durables à Wingate sont des mémoriaux appropriés.

Le JWV a été fondé en 1896 et est la principale organisation pour les militaires juifs en uniforme et les vétérans aux États-Unis.

“Je n’ai ni entendu ni vu les commentaires de Michael Blume, mais je dirais que quiconque en Allemagne à la recherche de vrais criminels de guerre ferait mieux de passer son temps à examiner personnellement les plus de 70 000 Stolperstein (“Pierres d’achoppement”), de petites plaques de laiton fixées sur le trottoir. en dehors des dernières adresses connues des victimes innocentes assassinées en Allemagne sous le règne des nationaux-socialistes », a déclaré l’historien militaire Tony Redding, auteur de « War in the Wilderness : The Chindits in Burma 1943-1944 ». « Il existe de nombreux monuments commémoratifs de Stolperstein dans le Bade-Wurtemberg.”

Wingate a créé et dirigé une unité spéciale appelée les Chindits (officiellement les “groupes de pénétration à longue portée”) qui ont mené une guérilla derrière les lignes japonaises dans la jungle birmane. Wingate et neuf autres personnes revenaient de Birmanie le 24 mars 1944, lorsque leur bombardier B-25 de l’USAAF s’est écrasé dans le nord-est de l’Inde, tuant tout le monde à bord.

L’ancien ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Michael Oren, historien militaire et expert de Wingate, a déclaré à Fox News Digital que Blume “devrait démissionner”. Oren, ancien vice-ministre du cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a également servi comme parachutiste pendant la Première Guerre du Liban en 1982.

Des officiers militaires israéliens et britanniques de premier plan ont émis des critiques virulentes sur les remarques anti-Wingate de Blume.

“Le regretté Orde Wingate était un pionnier et un commandant militaire révolutionnaire dont les raids et les tactiques audacieux sont encore étudiés dans les écoles militaires du monde entier”, a déclaré le brigadier-général. (res.) Amir Avivi, fondateur et PDG du Forum de défense et de sécurité d’Israël (IDSF), a déclaré à Fox News Digital : « Wingate s’est battu vaillamment contre les oppresseurs sur au moins trois continents et restera à jamais gravé dans la mémoire israélienne comme un héros.

Avivi, qui commandait la division de Gaza de Tsahal, a déclaré : « Accuser Wingate de crimes de guerre est une tentative répréhensible de réécrire l’histoire et de salir l’héritage exceptionnel d’un officier britannique. Cette tentative doit être carrément rejetée. de la stratégie militaire que Wingate incarnait – l’initiative, la créativité et une ferme croyance en la justesse de notre cause.”

Wingate a mis en garde dès 1937 sur la nécessité d’arrêter le plan du mouvement hitlérien d’exterminer les Juifs d’Europe et de créer un État juif.

“Nous sommes dans une guerre tôt ou tard – aucun espoir maintenant d’éviter cela après le fiasco abyssin [Fascist Italy’s conquest of Ethiopia] – de grâce, faisons quelque chose de juste et d’honorable avant qu’il n’arrive. Rachetons nos promesses à la communauté juive et faisons honte au diable du nazisme, du fascisme et de nos propres préjugés », a-t-il écrit.

Le colonel (retraité) Richard Kemp, qui commandait les troupes britanniques en Afghanistan, a déclaré à Fox News Digital : “Wingate, un officier britannique hautement décoré qui a été tué en combattant pour son pays pendant la Seconde Guerre mondiale, a courageusement défendu les Juifs de Palestine contre des Gangs arabes dans les années 1930. C’était un sioniste engagé, vénéré comme un héros et un ami en Israël, de quoi inciter à la haine les opposants à Israël et au sionisme.

“L’Allemagne, de tous les pays du monde, a la responsabilité de combattre la haine des juifs à chaque tournant. Et pour l’un de ses responsables publics – qu’il soit ou non commissaire à l’antisémitisme – soutenir cette maladie est une cause de honte nationale. . Herr Blume fait honte à l’Allemagne et devrait démissionner ou être renvoyé.”

Le Simon Wiesenthal Center, basé à Los Angeles, a classé Blume comme antisémite l’année dernière pour ses activités et sa rhétorique contre les Juifs et Israël.

Fox News Digital a envoyé de nombreuses demandes de presse à Blume et au gouverneur du Parti vert du Land de Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann.