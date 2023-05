Un bureaucrate accuse le ministre de Delhi "Comportement coercitif"; Faux, dit AAP

L’officier supérieur de l’IAS et secrétaire spécial du gouvernement de Delhi, Kinny Singh, a accusé le ministre des Services Saurabh Bhardwaj de « comportement coercitif » et a demandé la sécurité pour elle-même.

Le parti au pouvoir Aam Aadmi (AAP) a qualifié les allégations de Singh de « complètement fausses » et a affirmé que les officiers étaient « forcés » de porter plainte contre les ministres de son gouvernement.

Singh a déclaré qu’il lui serait « difficile » d’assister à une « réunion personnelle » avec le ministre des services, à moins que « des garanties adéquates et une conduite appropriée » ne soient assurées.

L’officier, secrétaire spécial II (services), dans un rapport d’incident soumis au secrétaire en chef, ministère de l’Intérieur et bureau de LG, s’est plaint contre Bhardwaj après une réunion avec lui et d’autres officiers du département des services le 16 mai.

Singh a déclaré qu’elle et d’autres officiers étaient allés rencontrer Bhardwaj le 16 mai pour accomplir leur devoir.

« … J’ai perdu confiance dans le fait que ma sécurité et ma dignité seront assurées chaque fois que je serai convoqué pour une réunion personnelle. Par conséquent, il est suggéré qu’il me serait difficile d’assister à une réunion personnelle avec le ministre Saurabh Bhardwaj à moins que des garanties adéquates et une conduite appropriée est assuré », mentionne-t-elle dans son rapport.

Singh a demandé une « sécurité adéquate » compte tenu du « comportement coercitif inattendu » du ministre.

L’AAP a allégué que la plainte de l’officier était la « politique bon marché » du BJP et s’est demandé si quelque chose de semblable avait déjà été entendu.

« Bhardwaj est une personne très décente. Il est si poli même avec ses adversaires. De toute évidence, les officiers portent de telles plaintes sous la pression du BJP. Le jour où les services seront sous notre contrôle, les mêmes officiers pourraient être amenés à porter plainte contre le secrétaire en chef, LG et les politiciens du BJP, mais nous ne ferons pas de politique aussi bon marché », a déclaré le parti dans un communiqué.

Cependant, Singh a affirmé dans son rapport que les officiers, y compris le secrétaire aux services Ashish More et le secrétaire adjoint Amitabh Joshi, étaient « complètement intimidés » par le comportement du ministre qui s’informait des dossiers et faisait pression sur eux pour qu’ils signent sur un papier.

« J’ai sincèrement accompli toutes les tâches qui m’étaient confiées conformément à ma répartition des tâches et j’ai donné de temps en temps les informations requises par le ministre. « L’équipe des services a été appelée à plusieurs reprises dans la chambre du ministre, tous les Nous sommes allés et nous nous sommes conformés à toutes les directives et malgré les menaces et les intimidations, nous maintenons un esprit de travail pour la poursuite des travaux publics », a écrit Singh dans son rapport.

Il est également soutenu que tous les dossiers réquisitionnés par écrit par le ministre (sauf un qui a été soumis aux procédures du Conseil de la fonction publique) ont été soumis à son secrétaire le 16 mai, a-t-elle déclaré.

Des sources du gouvernement de Delhi ont déclaré que Singh avait reçu un avis de justification pour expliquer sa conduite, y compris « le manquement au devoir, l’insubordination et la possession non autorisée de » fichiers sensibles « au secrétaire spécial YVVJ Raj Shekhar malgré des instructions répétées.

« Elle avait sciemment retardé la présentation du rapport sur les procès-verbaux des réunions passées du CSB au ministre. Sa conduite est enregistrée et est disponible en tant que preuve documentaire auprès du gouvernement. Toutes ces allégations contre le gouvernement sont une réflexion après coup pour se sauver elle-même et ses collègues. d’éventuelles procédures disciplinaires », a déclaré une source.

More, qui a été démis de ses fonctions quelques heures après un verdict de la Cour suprême accordant le contrôle exécutif au gouvernement élu du PAA à Delhi sur les questions de services, avait également soumis un rapport d’incident similaire à ses supérieurs.

