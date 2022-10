Un bunker nucléaire en Grande-Bretagne en vente pour seulement 28 000 £ alors que Poutine pousse le monde au bord de la Troisième Guerre mondiale

Un bunker NUCLÉAIRE en Grande-Bretagne est à gagner pour seulement 28 000 £ alors que Poutine pousse le monde au bord de la Troisième Guerre mondiale.

L’ancien poste de surveillance nucléaire ROC à Quadring Eaudyke, près de Peterborough, est l’un des 1 500 répartis à travers le Royaume-Uni.

L’ancien poste de surveillance nucléaire ROC à Quadring Eaudyke, près de Peterborough, est à vendre Crédit : Triangle Nouvelles

Le bunker est l’un des quelque 1 500 qui sont répartis à travers le Royaume-Uni Crédit : Triangle Nouvelles

Les Britanniques paniqués se précipitent par milliers pour racheter les anciens bunkers nucléaires Crédit : Triangle Nouvelles

Alors que Poutine menace l’Occident, les Britanniques réfléchissent à leurs options Crédit : Triangle Nouvelles

Le bunker a été acheté par Phillip Frostick, 56 ans, en 1993 après avoir été repéré par le père de son ami dans un journal.

Lui et un copain l’ont acheté avec de grands projets pour le faire – mais ont abandonné l’idée quand ils ont réalisé toute l’étendue du coût et des efforts que cela prendrait.

Alors qu’il était abandonné au cours des trente dernières années, il a été cambriolé, saccagé et incendié – avec des objets de valeur perdus, y compris un prix remporté pour avoir gardé le bunker le mieux gardé.

Mais Phillip pense qu’il ne faudrait que quelques week-ends de travail acharné pour le remettre en forme.

Il a déclaré: “À l’époque, cela avait vraiment été acheté comme une folie, mais nous n’avons jamais su ce que cela pourrait devenir.

“Nous pensions que nous pouvions faire de grandes choses avec – et au fil des ans, je ne peux pas mentir et dire que je ne l’ai jamais laissé tomber dans la conversation.

“Au fond de moi, ça ne s’améliore pas – j’espère qu’il y aura un club ou un passionné d’histoire qui aura un peu plus d’enthousiasme et d’énergie que moi pour le ramener à ce qu’il serait.”

De nombreux postes de surveillance ont été construits selon une conception standard consistant en un puits d’accès de 14 pieds avec des toilettes et une salle de surveillance.

Les officiers postés aux postes prévoyaient quelles zones seraient menacées par les retombées nucléaires en cas d’attaque.

Ils ont été construits sous terre et beaucoup sont encore intacts près de 70 ans après leur première mise en service en 1955.

Avec un prix indicatif de 21 000 £ à 28 000 £, les acheteurs potentiels peuvent voir le bunker sur Unique Property Bulletin.

Russ McLean, qui a créé Unique Property Bulletin en 1987, affirme qu’une vague de Britanniques envisagent des bunkers alors que les tensions entre la Russie et l’Occident au sujet de l’Ukraine se poursuivent.

Beaucoup craignent que la crise en Ukraine ne se transforme en un conflit armé plus large ou ne dégénère en une Troisième Guerre mondiale.

M. McLean, qui a servi dans la police et la Royal Navy, affirme avoir répondu à plus de 3 000 appels, e-mails et SMS de Britanniques terrifiés par ce que Poutine pourrait faire.

Il a dit : « Ça m’a dérangé. J’étais presque en larmes et je perdais parfois mes repères.

“Ce n’est pas un petit nombre – il y a une énorme détresse nationale de personnes inquiètes.

“Maintenant, en Grande-Bretagne, les gens le construisent ou lorsque ces choses surviennent – votre taux de clics explose.”

Aucun téléphone n’était fourni, mais les postes avaient un récepteur d’avertissement pour savoir quand faire retentir la sirène manuelle, et le poste principal de chaque zone avait une radio pour une sauvegarde de l’interphone de la ligne terrestre.

L’homme de 63 ans a poursuivi : « Il y a sept bunkers que nous avons vendus au cours des 10 dernières années.

“Lorsque Poutine a envahi, nos gloussements ont commencé à augmenter de manière significative et notable au cours des deux semaines qu’ils ont envahies.

«Ils ne sont jamais vraiment redescendus.

“Mon téléphone passe au moins deux fois par jour où vous avez une conversation avec quelqu’un à propos des bunkers nucléaires.

“J’en reçois au moins deux par jour – c’est en moyenne trois et vous pouvez ajouter un autre millier pour faire bonne mesure.

“Ce sont des appels téléphoniques – ce ne sont pas des e-mails, ce ne sont pas des SMS, vous pouvez donc doubler ce chiffre.”

L’ancien propriétaire pense qu’il ne faudrait que quelques week-ends de travail pour redevenir beau Crédit : Triangle Nouvelles