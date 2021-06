Un bungalow d’apparence ordinaire pourrait être la maison de vos rêves si vous êtes un grand fan de Disney

CETTE maison apparemment ordinaire cache un secret magique capable de rendre fou tout fan de Disney Pixar.

Le bungalow de quatre chambres à Victoria, en Australie, arbore une disposition dont peu d’enfants pourraient se plaindre.

La maison de quatre chambres est située juste à l’extérieur de Melbourne

L’annonce se vante de chambres qui donneront aux jeunes « envie d’aller dans leurs chambres !

Dans une pièce, un mur est éclaboussé d’une grande peinture du hit-flick de 2016, Moana.

Située dans le quartier « recherché » du parc Hopetoun juste à l’extérieur de Melbourne, la maison présente des peintures murales réalistes dans deux chambres représentant des scènes des films les plus vendus de Disney Pixar.

Entrez dans l’autre pièce et vous serez frappé par une peinture murale du film Cars de Pixar, à côté d’un lit de voiture de course et d’une station de ravitaillement en jouets.

Il y a aussi une grande image de personnages des films Toy Story dans l’une des zones communes.

Une description de la maison sur realestate.com.au indique que la propriété est un « mélange parfait de luxe moderne et de fonctionnalité ».

« Les autres chambres sont toutes des chambres doubles, chacune avec son propre dressing et des peintures murales qui impressionneront les plus jeunes et leur donneront envie d’aller dans leur chambre! » ça continue.

« Le grand salon situé dans l’aile droite de la maison entre les chambres comprend une incroyable retraite pour enfants offrant l’espace parfait pour que les enfants se divertissent et donnent une pause aux parents. »

Bien sûr, pour ceux qui sont moins obsédés par Disney, il y a beaucoup d’autres caractéristiques à découvrir, notamment une chambre principale avec un dressing, une grande baignoire jacuzzi et suffisamment d’espace pour garer 14 voitures.

Une photo des personnages de Toy Story orne un mur de la zone commune

La maison vous coûtera 736 000 £ (1 350 000 $)

Il est livré avec une salle de cinéma – l’endroit idéal pour regarder des films Disney Pixar en frénésie

La maison a de nombreuses autres caractéristiques glamour, y compris une salle de bain extravagante

Shane Spiteri, un agent de YPA Melton, a déclaré: « Le marché est chaud, j’avais 20 personnes au premier ouvert pour inspection pour cette maison.

« J’aimerais en avoir cinq de plus à Hopetoun Park parce que je les vendrais tous. »

La maison de rêve vous coûtera 736 000 £ (1 350 000 $) et comprend un espace barbecue, un grand hangar, un système de caméra de vidéosurveillance et une salle de cinéma maison équipée d’un système audio Sonas et de sièges surélevés.