Le FBI aurait affirmé qu’un groupe armé prévoyait un soulèvement à Washington et dans les 50 capitales des États si le président américain Donald Trump est destitué avant l’expiration de son mandat, alors que les démocrates ont annoncé une impeachment.

Le Bureau a «A reçu des informations sur un groupe armé identifié ayant l’intention de se rendre à Washington, DC le 16 janvier. Ils ont averti que si le Congrès tente de supprimer [the president] via le 25e amendement, un énorme soulèvement se produira », selon un bulletin interne obtenu d’une manière ou d’une autre par le journaliste d’ABC News Radio, Aaron Katersky.

Le FBI a "a reçu des informations sur un groupe armé identifié ayant l'intention de se rendre à Washington, DC le 16 janvier. Ils ont averti que si le Congrès tente de supprimer POTUS via le 25e amendement, un énorme soulèvement se produira," selon un bulletin obtenu par @ABC

Katersky affirme que le groupe – qui n’a pas été identifié publiquement – appelle à la « assaut » des bâtiments administratifs des États, locaux et fédéraux si Trump est démis de ses fonctions avant le 20 janvier, lorsque le démocrate Joe Biden sera inauguré en tant que prochain président américain.

«Des manifestations armées sont prévues dans les 50 capitales d’État du 16 janvier au 20 janvier au moins», et au Capitole américain à partir du 17, a ajouté Katersky.

"Des manifestations armées sont prévues dans les 50 capitales d'État du 16 janvier au 20 janvier au moins, et au Capitole américain du 17 janvier au 20 janvier," selon un bulletin du FBI obtenu par @ABC

Le FBI n’a pas encore officiellement confirmé ou démenti le rapport de Katersky.

Le bulletin présumé intervient au milieu d’une répression du ministère de la Justice contre des milliers de partisans de Trump qui ont assisté au rassemblement du 6 janvier « Stop the Steal » à Washington, DC. Un groupe de manifestants a franchi les barrières autour du Capitole et est entré dans le bâtiment, perturbant la session conjointe du Congrès alors qu’il se réunissait pour certifier l’élection de Biden et occupant brièvement les chambres de la Chambre et du Sénat.

Les démocrates de la Chambre ont rapidement accusé Trump de «Incitant» ce qu’ils ont appelé un « insurrection, » et rédigé des articles de mise en accusation à cet effet, insistant sur le fait qu’ils agiront en conséquence à moins que le vice-président Mike Pence n’invoque le 25e amendement pour le démettre de ses fonctions.

Le projet de résolution de destitution invoque également le 14e amendement – adopté après la guerre civile – pour faire valoir que Trump et ses partisans se sont engagés dans «Insurrection ou rébellion» contre les États-Unis, tout comme les dirigeants de la Confédération, et devrait donc être interdit d’occuper une fonction publique.

Quatre manifestants et un policier sont morts pendant les troubles du Capitole. L’un des manifestants a été abattu par la police du Capitole, tandis que les circonstances des autres décès ne sont pas claires – bien que cela ne les ait pas empêchées d’être politisées.

Les appels de Trump pour que les manifestants soient pacifiques et rentrent chez eux ont été rapidement supprimés par les plateformes de médias sociaux. Twitter a procédé à l’interdiction de Trump vendredi, affirmant que ses tweets pourraient être interprétés par certains comme une incitation à la violence.

