Un bulletin de vote fictif demande le dernier numéro des élections du Wisconsin

MADISON, Wisconsin (AP) – Harry Wait était tellement déterminé à montrer que le système électoral du Wisconsin est vulnérable à la fraude qu’il s’est connecté au site Web de l’État, a demandé un bulletin de vote par correspondance au nom du président de l’Assemblée de l’État et s’est fait livrer à lui-même. Puis il courut chez un shérif pour lui dire qu’il avait commis une fraude.

Maintenant, Wait fait face à la possibilité d’accusations criminelles dans un nouveau chapitre étrange dans un combat chaotique et apparemment sans fin sur l’administration électorale dans l’État clé du champ de bataille.

Le combat a commencé après que Joe Biden a remporté l’État en 2020, battant l’ancien président Donald Trump par près de 21 000 voix. Trump a refusé d’accepter la perte, insistant sur le fait que l’élection a été entachée de fraude. De multiples critiques et décisions de justice ont confirmé la victoire de Biden, mais les partisans de Trump ont passé des mois depuis la promotion de ses affirmations sans fondement selon lesquelles Biden a en quelque sorte volé les élections.

Le représentant de l’État républicain Tim Ramthun a centré sa campagne au poste de gouverneur sur la décertification de la victoire de Biden dans l’État. Les législateurs du GOP ont adopté des modifications radicales de la loi électorale plus tôt cette année pour voir le gouverneur démocrate Tony Evers opposer son veto au paquet. En juillet, la Cour suprême de l’État contrôlé par les conservateurs a interdit les urnes de vote par correspondance.

Ce n’est pas tout. L’année dernière, un shérif républicain a appelé à inculper les responsables électoraux pour avoir refusé d’envoyer des assistants spéciaux dans les maisons de soins infirmiers pour aider les résidents à voter par correspondance au début de la pandémie de COVID-19. Et sous la pression de Trump, le président de l’Assemblée, Robin Vos, a lancé l’été dernier une enquête sur la fraude électorale qui a coûté aux contribuables des centaines de milliers de dollars, mais qui n’a jusqu’à présent rien donné.

Cela n’a pas été suffisant pour les partisans de la ligne dure du GOP. Neuf législateurs républicains, dont Vos et le chef de la majorité au Sénat de l’État, Devin LeMahieu, sont confrontés à des adversaires principaux qui affirment que les titulaires n’ont pas fait assez pour renforcer la sécurité des élections.

Entre Harry Wait. Il est le président du groupe HOT Government, basé à Racine, qui a allégué une fraude lors des élections de 2020. Il a déclaré à l’Associated Press qu’il avait visité le site Web des élections de l’État et commandé ce qu’il dit être 10 bulletins de vote par correspondance au nom d’autres personnes, dont Vos et le maire de Racine, Cory Mason, et les avait fait livrer à sa propre adresse.

Il a rapidement contacté le shérif du comté de Racine, Christopher Schmaling, et lui a tout raconté, affirmant qu’il avait prouvé que le système de l’État était vulnérable à la fraude.

Wait n’était pas seul. Adrianne Melby, de Burlington, a déclaré à l’AP qu’elle avait décidé de voir si elle pouvait faire envoyer un bulletin de vote par correspondance à une autre adresse. Elle a demandé à un ami de visiter le site Web, de commander un bulletin de vote au nom de Melby et de le faire envoyer à l’adresse de l’ami. Melby a également dit à Schmaling ce qu’elle avait fait.

La loi du Wisconsin interdit aux gens de faire de fausses déclarations pour obtenir un bulletin de vote par correspondance et de se faire passer pour un électeur. Les sanctions peuvent inclure des amendes pouvant aller jusqu’à 10 000 $ et trois ans et demi de prison. Wait et Melby ont déclaré à l’AP que Schmaling avait promis qu’il ne les arrêterait pas ni ne porterait plainte.

“Je lui ai demandé s’il allait m’arrêter et il a dit non”, a déclaré Wait. « La conversation a été assez courte. Il était content que j’aie ouvert ça et que je l’ai révélé.

Melby, pour sa part, a déclaré que Schmaling lui avait dit que ni elle ni son amie n’avaient commis de crime parce que Melby avait donné à son amie son consentement pour obtenir un bulletin de vote à son nom.

Schmaling est un militant républicain qui a appelé les procureurs à inculper cinq des six membres de la commission électorale de l’État pour leur décision en mars 2020 – lorsque le COVID-19 sévissait et avant que les vaccins ne soient disponibles – de ne pas envoyer d’adjoints votants spéciaux dans les maisons de retraite du Wisconsin pour aider les habitants votent. Personne n’a finalement été poursuivi et le procureur général démocrate Josh Kaul a qualifié les demandes de Schmaling de “coup de publicité honteux”.

Schmaling n’a pas répondu à un message laissé à son bureau vendredi. La procureure du district du comté de Racine, Patricia Hanson, n’a pas non plus répondu à un message sollicitant des commentaires.

Vos, dont le district comprend le comté de Racine, a déclaré que ce que Wait avait fait équivalait à une fraude électorale.

“Ses actions sont tristes”, a déclaré Vos. “Si l’intégrité électorale signifie quelque chose, cela signifie que nous devons tous respecter la loi – républicains et démocrates.”

La commission électorale de l’État, composée de trois démocrates et de trois républicains, a tenu une réunion d’urgence jeudi soir pour aborder les activités de Wait et Melby.

L’administrateur Meagan Wolfe a déclaré aux commissaires que le site Web n’était pas plus vulnérable à la fraude qu’une demande par courrier traditionnel pour un vote par correspondance. Elle a également souligné que la base de données d’inscription des électeurs de l’État signalerait toute personne qui tenterait de voter en utilisant le bulletin de vote par correspondance d’une autre personne. Les commissaires ont finalement voté pour discuter du renvoi des accusations aux procureurs lors d’une prochaine réunion, peut-être dès la semaine prochaine.

“Les gens qui pensent que c’est mignon de commettre un crime pour saper les élections, cela doit être arrêté et cela doit être arrêté maintenant. Et attendre implique qu’il y a quelque chose d’approprié à ce sujet », a déclaré la commissaire démocrate Ann Jacobs lors de la réunion.

La commission a également décidé d’envoyer des cartes postales à environ 4 000 électeurs qui ont demandé que leurs bulletins de vote par correspondance pour les élections de 2022 soient envoyés à des adresses qui ne sont pas les leurs, afin de vérifier leur intention. Le porte-parole Riley Vetterkind a déclaré que ce n’était pas une indication de fraude, car les électeurs demandent souvent que les bulletins de vote soient envoyés dans des maisons de vacances ou dans d’autres endroits où ils séjournent.

Wait a déclaré à l’AP qu’il savait que ce qu’il avait fait était un crime, mais qu’il l’avait fait “pour le bien de la république”. La commission le poursuit parce qu’il a révélé son incapacité à protéger les élections, a-t-il déclaré.

Melby a déclaré que si ce qu’elle avait fait était illégal, les procureurs devraient poursuivre tous les moissonneurs de bulletins de vote lors des élections de 2020. Pressé d’obtenir des détails sur qui récoltait les bulletins de vote, Melby a dit à un journaliste de regarder “2 000 mules”, un documentaire pro-Trump qui allègue à tort une fraude électorale généralisée.

Le politologue de l’Université du Wisconsin-La Crosse, Anthony Chergosky, a déclaré que les actions de Wait et Melby étaient “extrêmement irresponsables”. Ils ont montré que la fraude est possible, mais pas qu’elle se produit à une échelle susceptible d’affecter les résultats des élections, a-t-il déclaré.

Ils ont également démontré l’étendue de l’influence de Trump sur le Parti républicain et les efforts incessants pour annuler les élections de 2020, a-t-il déclaré.

“C’est un résultat logique de la rhétorique dans laquelle le président Trump et d’autres membres de son parti se sont engagés”, a déclaré Chergosky. “Le but pratique de cela est de semer la méfiance dans le résultat des élections de 2020. Le Parti républicain n’est pas prêt à tourner la page là-dessus.

Todd Richmond, l’Associated Press