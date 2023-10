Un bug YouTube permet aux utilisateurs de télécharger du porno hardcore

Une nouvelle enquête montre que YouTube présente un bug qui permet aux utilisateurs de télécharger de la pornographie hardcore sur sa plateforme. Pour rendre les choses plus amusantes, il n’est pas tout à fait clair si YouTube sait comment corriger le bug ou si c’est le cas. capable de supprimer tout le matériel explicite qui a été téléchargé.

404 Médias rapports qu’un groupe de soi-disant « hackers YouTube » s’est donné pour mission d’inonder la plate-forme d’hébergement de vidéos appartenant à Google avec autant de pornographie hardcore que possible. Dans certains cas, les vendeurs de charbon numérique ont été chargés de transférer des vidéos directement de Pornhub vers YouTube, notamment des hentai et des vidéos mettant en vedette la populaire actrice adulte « Sweetie Fox ».

Pour enquêter sur ce phénomène, le journaliste du 404 Emanuel Maiberg dit qu’il a rejoint un groupe Discord de « chasseurs de porno » YouTube – des utilisateurs dédiés à la recherche et au partage de matériel NSFW sur la plateforme – et a tenté de comprendre comment les pirates contournaient les algorithmes de modération de contenu du site. Comme la plupart des grandes plateformes de médias sociaux, YouTube interdit largement les contenus réservés aux adultes. Cependant, le site autorise une certaine quantité de nudité, à condition qu’elle soit considéré comme étant de nature « éducative, documentaire, scientifique ou artistique ». Bien sûr, il serait difficile de prétendre que la plupart des contenus pornographiques hardcore entrent dans cette catégorie.

Maiberg a découvert que, pour contourner les règles de la plateforme, certains pirates semblaient exploiter un bug dans le système de marquage vidéo de YouTube. Une vidéo explicative révélant le fonctionnement interne de cet exploit a été mise en ligne sur YouTube mais a ensuite été supprimée par la plateforme ; cependant, le créateur de la vidéo, un utilisateur du nom de « », l’a également partagée avec Maiberg. La vidéo, reproduite dans l’article 404, montre que les utilisateurs peuvent essentiellement spammer la fonction de balise de YouTube avec des millions de caractères spéciaux :connu comme caractères de nouvelle ligne. Cela produit une vidéo qui ne possède aucun des identifiants traditionnels requis par la plupart des vidéos YouTube, comme une chaîne ou un titre de vidéo, ou des statistiques vidéo, comme les likes, les partages, etc. La création d’une telle vidéo semble compliquer la tâche de YouTube pour la retrouver et supprimez la vidéo en question.

Après un certain buzz sur le bug sur les réseaux sociaux, un grand nombre de vidéos produites avec l’exploit ont été supprimées, dit Maiberg, mais elles ne l’ont pas toutes été. Plus intéressant encore, Google a été assez prudent quant au problème et quant à savoir s’il a été totalement résolu ou non. Lorsque Maiberg a contacté l’équipe de l’entreprise pour résoudre le problème, un porte-parole de Google lui a dit qu’ils auraient besoin d’un lien vers une vidéo spécifique pour pouvoir y remédier. Maiberg a ensuite envoyé un lien vers une vidéo produite avec l’exploit et celle-ci a été rapidement supprimée, a-t-il déclaré.

Google a donné une réponse vague au problème : « Nous sommes conscients qu’un petit nombre de vidéos peuvent être restées sur YouTube après la fermeture de la chaîne », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. « Nous travaillons pour résoudre ce problème et supprimer le contenu de la plateforme. »