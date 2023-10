Nouvelles Technologie Technologie Un bug de YouTube permet aux utilisateurs de télécharger du porno hardcore « indélébile » : rapport

Un bug de YouTube permettrait aux utilisateurs de télécharger des vidéos pornographiques sur la plateforme qui y resteraient même après la suppression des comptes derrière elles.

Bien que YouTube ait corrigé le bug, la plateforme semble avoir du mal à supprimer les vidéos mises en ligne avant qu’il ne soit corrigé. (Freestocks.org via Pexels)

YouTube est la plus grande plateforme de streaming vidéo au monde et appartient à l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde : Google. On s’attend donc simplement à ce qu’il dispose de contrôles de modération de contenu très stricts. Mais il semble que certains utilisateurs de YouTube pourraient exploiter un bug sur le site qui leur permettrait de télécharger de la pornographie hardcore, selon un rapport.

Il est intéressant de noter que ces vidéos ont apparemment continué à être hébergées sur le site même après la suppression des comptes qui téléchargeaient le contenu pornographique. 404 Médias rapporte la technique selon laquelle de nombreux « hackers YouTube » semblent contourner les règles de contenu de la plateforme pour télécharger des vidéos. Dans certains cas, ces utilisateurs semblent avoir extrait des vidéos directement de sites Web pornographiques comme PornHub et les avoir téléchargées sur YouTube.

Voici comment fonctionne l’exploit. Un utilisateur a dit Emmanuel Maiberg de 404 Médias que l’exploit a fonctionné en brisant le système de marquage vidéo de YouTube, le champ dans lequel les utilisateurs peuvent ajouter des balises à la vidéo lors du téléchargement. Les utilisateurs ont utilisé ce qu’on appelle un caractère « nouvelle ligne », que YouTube considère rarement comme un caractère réel. C’est essentiellement ce qui est écrit lorsque vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Les utilisateurs ont spammé des millions de ces caractères dans les balises vidéo. Cela empêchait la visibilité de ces vidéos. Les plus lus 1

Sur une chaîne Discord partageant des liens pornographiques, un utilisateur a partagé un fichier texte (.txt) contenant 4 millions de ces caractères de nouvelle ligne, affirmant qu'il pouvait être utilisé pour télécharger des vidéos « ineffaçables » sur YouTube. Maiberg dit que YouTube a depuis corrigé le bug, mais il n'a pas aussi bien réussi à supprimer les vidéos déjà téléchargées sur la plate-forme. Si de nombreuses vidéos ont été supprimées, la plateforme a du mal à retrouver toutes les vidéos mises en ligne à l'aide de cette technique. « Nous sommes conscients qu'un petit nombre de vidéos peuvent être restées sur YouTube après la fermeture d'une chaîne. Nous travaillons pour résoudre ce problème et supprimer le contenu de la plateforme », a déclaré le porte-parole de YouTube, Jack Malon, à Maiberg, admettant la difficulté.