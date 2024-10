Un bug a été trouvé dans ma salle de bain après que Bibi l’ait utilisé – Boris Johnson – RT World News

Une équipe de sécurité britannique a trouvé un appareil d’écoute dans les toilettes personnelles de Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, en 2017, après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait utilisé ces installations, a affirmé l’homme politique britannique dans ses mémoires.

L’incident se serait produit au ministère des Affaires étrangères, qui dispose de toilettes semblables à celles « les messieurs dans un club chic de Londres », situé dans un « annexe secrète » utilisé par le ministre des Affaires étrangères, indique le livre, tel que rapporté par The Telegraph jeudi. Netanyahu était dans le bâtiment en visite officielle et est apparemment allé aux toilettes pendant son séjour.

« Bibi y a réparé pendant un moment, et cela peut être une coïncidence ou non, mais on m’a dit que plus tard, alors qu’ils effectuaient une recherche régulière de bugs, ils ont trouvé un appareil d’écoute dans la Thunderbox », Johnson a écrit.

L’homme politique – qui a été Premier ministre britannique de 2019 à 2022 – a refusé de donner plus de détails au journal, affirmant que tout ce qui peut être rendu public se trouve déjà dans les mémoires, intitulés Unleashed.















Le Telegraph a déclaré qu’il n’était pas clair si la tentative d’espionnage avait eu des conséquences diplomatiques. Il compare cet épisode à la découverte, à peu près au même moment, de dispositifs de surveillance à Washington DC, qui auraient été attribués au service de renseignement israélien Mossad.

L’incident aux États-Unis impliquait ce qu’on appelle des IMSI-catchers, ou StingRays, selon les médias. L’appareil imite une tour de téléphonie cellulaire ordinaire pour tromper un téléphone mobile et lui faire révéler son numéro d’identification unique.

De tels équipements de surveillance ont été découverts à proximité de plusieurs lieux sensibles de la capitale américaine, dont la Maison Blanche. Israël aurait suivi le téléphone utilisé par le président de l’époque, Donald Trump, grâce à de telles techniques.

Auparavant, les médias britanniques avaient souligné un autre épisode décrit dans le livre de Johnson. En 2021, son gouvernement a envisagé un raid aux Pays-Bas pour obtenir quelque 5 millions de doses du vaccin Oxford AstraZeneca contre le Covid-19, au sujet duquel le Royaume-Uni et l’UE étaient en conflit.