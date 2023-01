Un buffle adulte attrape un crocodile par le nez et le tire hors de l’eau

La bataille entre les créatures de la faune est toujours intense à regarder. Voir l’un dominer l’autre laisse souvent les spectateurs se ronger les ongles. Une de ces batailles entre un buffle adulte et un crocodile du Nil a été filmée. De la région de Lowveld en Afrique du Sud est venue une vidéo sur YouTube où un groupe de buffles a été vu en train de profiter de leur temps sur un plan d’eau. C’est jusqu’à ce qu’un crocodile attaque. En apercevant la créature aquatique, la plupart des buffles courent pour se protéger, mais le crocodile est capable d’en attraper un par la bouche. Ce qui pourrait sembler une cause perdue pour l’animal terrestre s’avère tout à fait différent. Le buffle n’abandonne pas instantanément et à cause de cela, il est capable de le faire sortir en le saisissant par son museau. Découvrez l’intégralité du clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été émerveillés par les deux créatures. Certains ont exprimé leur choc face à la façon dont les autres buffles ne sont pas venus aider celui qui a été attrapé par le crocodile. D’autres ne pouvaient s’empêcher de louer la force de la créature aquatique. Un utilisateur de YouTube a écrit: “Je pensais vraiment que les autres Buffalo allaient écraser ce croc ou faire littéralement n’importe quoi pour aider, mais ils sont restés là.”

“Le fait que le crocodile s’accroche encore au buffle malgré une si mauvaise prise démontre son énorme force de morsure”, a commenté un autre utilisateur.

Un autre commentaire disait: «Ce qui m’attire, c’est l’autre buffle. Une fois le crocodile à terre, pourquoi ne se sont-ils pas mis debout sur son dos ? Il semble que les bisons ne se sentent pas en sécurité à moins que les quatre sabots ne soient au sol. Je l’ai déjà remarqué, lorsque les lions ont la bouche pour étouffer le buffle, et que le buffle fait tout son possible pour ne pas se tenir sur le lion.

Selon la légende mentionnée sur le post, c’était un spectacle assez inhabituel. C’est parce que les crocodiles ne risquent pas d’être blessés et de perdre de l’énergie pour un animal aussi gros qu’un buffle. Il était plus que probable que le croco cherchait désespérément un repas et qu’il ait donc pris un tel risque. Comme il y avait beaucoup de pluie dans la zone où le clip a été tourné, cela signifiait que les petits animaux ne sont pas obligés de s’approcher d’un grand point d’eau pour étancher leur soif. Cela laisse des créatures comme les crocodiles avec moins de repas à leur disposition. Ils doivent s’adapter, ce qui signifie que leur seul espoir est d’attraper un repas par surprise.

