Des plaques de brouillard verglaçant couvrent aujourd’hui la majeure partie de l’Angleterre, ce qui entraîne un risque de chaos de voyage – alors que les Londoniens se sont réveillés ce matin avec des températures glaciales, les experts prédisant que la Grande-Bretagne fera face à son plus froid jamais décembre.

Le Met Office a émis un avertissement météorologique jaune pour perturbation car il avertit que la visibilité pourrait chuter à moins de 100 m à certains endroits.

L’alerte, qui a été lancée aux premières heures de ce matin, s’étend de la côte sud, à travers les Midlands, jusqu’à Hull.

Il a averti: «Avec l’augmentation des volumes de trafic, certaines perturbations des transports sont possibles. Le brouillard se lèvera lentement pendant la journée mais persistera à quelques endroits.

Les températures étaient autour de zéro lorsque les Britanniques se sont réveillés ce matin, après que le mercure a chuté à -4,9 ° C à Tyndrum, en Écosse, pendant la nuit.

Le brouillard persiste sur de larges pans de l’Angleterre aujourd’hui après des scènes similaires dans les Cotswold dimanche. La visibilité pourrait chuter à moins de 100 m dans certaines zones, a averti le Met Office

Un avertissement météo pour le brouillard verglaçant est en place jusqu’à 11h, s’étendant de la côte sud à Hull, avec des avertissements de pluie abondante en place pour certaines parties de l’Écosse à partir de ce soir.

Leon Brown, de Weather Channel, a déclaré au Mirror: « Les incursions dans l’Arctique signifient que le mois de décembre pourrait bien être le plus froid depuis plusieurs années. »

Les prévisions du Met Office indiquent aujourd’hui: «Certaines averses côtières, la plupart des régions sèchent. Quelques périodes ensoleillées, mais des plaques de brouillard verglaçant lentes à se dissiper et persistantes par endroits, devenant humides et venteuses plus tard sur le nord et l’est de l’Écosse. Du froid.’

Ailleurs en Grande-Bretagne, un avertissement météorologique jaune pour la pluie est en place pour l’Écosse.

Jusqu’à 50 mm de pluie devraient tomber entre 18 heures le lundi et 21 heures le mardi.

Annonçant l’avertissement dimanche matin, le Met Office a déclaré: « Une zone de pluie persistante et abondante se répandra de l’est lundi soir, durant une grande partie de la nuit avant de se transformer en averses mardi. 20-30 mm tomberont assez largement dans la zone, certaines zones vallonnées atteignant peut-être 40-50 mm.

«De nouvelles averses dans la journée pourraient apporter 10 à 15 mm supplémentaires par endroits. Le sol étant déjà saturé, cela risque d’entraîner des inondations dans quelques zones.

Le brouillard devrait persister jusqu’à mardi, avec un début glacial pour l’Angleterre, tandis que de la pluie et des averses sont prévues dans le nord, ainsi qu’au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

Le brouillard devrait persister mardi alors que le Met Office prévoit des pluies et des averses dans le nord et au pays de Galles, tandis que le sud de l’Angleterre restera froid, avec des départs glaciaux.

Les prévisions de la Grande-Bretagne de mercredi à vendredi se lisent: « Bien et sec pour beaucoup mercredi avant que des flambées de pluie ne viennent progressivement de l’ouest jeudi et de nouveau vendredi. Devenir progressivement un peu plus doux.

L’Agence pour l’environnement a émis 24 alertes d’inondation pour certaines parties de l’East Anglia, des Midlands et du nord-ouest.