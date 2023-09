Un Britannique « victime d’un viol collectif dans un hôtel d’Ayia Napa » sélectionne courageusement « les agresseurs et leurs complices qui ont tenté de nettoyer le sang avec des draps »

Une BRITANNIQUE qui aurait été violée collectivement par cinq touristes à Ayia Napa a courageusement identifié ses agresseurs.

La victime, âgée de 20 ans, était « très bouleversée » lorsqu’elle a repéré les cinq suspects masculins, dont des complices qui « ont tenté de nettoyer le sang avec des draps ».

2 Les cinq suspects israéliens ont comparu ce matin devant le tribunal de la ville de Famagouste, dix jours après leur arrestation. Crédit : Reuters

2 Le touriste britannique a identifié les hommes quelques jours seulement après l’incident horrible survenu à l’hôtel Fedrania Gardens à Ayia Napa. Crédit : PA : Association de presse

Le touriste britannique a identifié les cinq hommes quelques jours seulement après l’incident horrible survenu à l’hôtel Fedrania Gardens à Ayia Napa.

Deux des hommes auraient travaillé comme complices en essayant de nettoyer les taches de sang sur le sol de la chambre d’hôtel à l’aide de draps.

Trois des suspects seraient âgés de 19 ans et les deux autres de 20 ans.

La police a déclaré au Sun qu’elle pensait que plus de cinq hommes étaient impliqués dans l’incident, après avoir visionné les images de vidéosurveillance de l’hôtel.

«Deux étaient des complices qui tentaient de cacher leur [attackers]’traces en nettoyant la literie, etc. dans la chambre d’hôtel », ont déclaré les flics.

« Sur les six, l’un n’a pas été immédiatement arrêté car il était en fuite. »

Les responsables du tribunal ont déclaré au Sun que les cinq Israéliens avaient reçu l’ordre d’être détenus le plus longtemps possible pendant que la police enquête sur l’attaque présumée.

Ils ont comparu ce matin devant le tribunal de la ville de Famagouste, dix jours après leur arrestation.

Un policier a déclaré : « Nous voulons les garder en détention.

« Nous avons besoin de plus de temps pour poursuivre notre enquête. L’audience du tribunal est toujours en cours car chacun [of the suspects] donne un témoignage.

La Britannique a déclaré aux flics qu’elle avait été violée à plusieurs reprises après avoir été « emmenée de force » dans une chambre de l’hôtel.

L’incident aurait eu lieu après qu’elle ait rencontré les hommes israéliens lors d’une soirée avec DJ au bord de la piscine organisée à l’hôtel.

L’enquêteur de la police Andreas Nikolettis a déclaré aujourd’hui au tribunal que la victime avait déclaré que l’un des hommes avait tenté d’enlever son maillot de bain alors qu’elle le suppliait de la laisser partir, avant que les autres suspects n’entrent dans la pièce.

L’un d’entre eux aurait violé la femme et un autre l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles orales tandis que deux autres la maintenaient au sol.

Elle a déclaré qu’un des hommes israéliens l’avait également maintenue contre le mur pendant qu’il la violait.

Après s’être échappée de la pièce, la touriste a retrouvé ses amis et ensemble, elles ont signalé le viol à la police, Rapports MailOnline.

L’enquêteur a déclaré que les suspects essayaient de nettoyer les taches de sang sur le sol de la chambre d’hôtel à l’aide de draps.

À un moment donné, elle a réussi à s’enfermer dans la salle de bain et a commencé à crier à l’aide.

Les hommes israéliens, qui ont été placés en détention la semaine dernière, avaient auparavant nié avoir violé la femme dans son hôtel du centre de villégiature chypriote le 3 septembre.

Mais aujourd’hui, deux des suspects ont admis avoir eu des relations sexuelles avec elle, tout en niant le viol et en insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un rapport sexuel consensuel.

Les trois autres ont nié avoir eu des relations sexuelles avec elle.

Les cinq suspects seront désormais détenus pendant encore six jours sur l’île.

Le juge a déclaré qu’il existait des « soupçons raisonnables » selon lesquels les cinq hommes pourraient être impliqués dans cette affaire et que les policiers rassembleraient davantage de preuves pendant leur détention, y compris des images de leurs téléphones.

Les avocats représentant les suspects ont déclaré que deux d’entre eux n’étaient pas présents dans la salle d’audience aujourd’hui alors qu’ils se remettent de Covid en isolement.

La femme, qui est depuis retournée au Royaume-Uni, est restée dans la station balnéaire même si elle était « incroyablement bouleversée » parce qu’elle était si déterminée à ce que justice soit rendue.

Michael Polak, l’avocat qui la représente, a déclaré au Sun : « C’est évidemment une période très difficile pour elle et sa famille, mais elle est déterminée à ce que justice soit rendue.

« Elle coopère pleinement avec la police chypriote et elle retournera sur l’île pour le procès. »

Un proche du tribunal a ajouté : « Le fait qu’ils aient demandé une période de détention provisoire supplémentaire en dit long.

« Après la dernière affaire de viol collectif [involving a Derbyshire student] ils ne veulent pas se tromper et ne ménagent aucun effort.

Une source proche du dossier avait précédemment déclaré : « La police pense qu’il y avait bien plus de cinq personnes présentes. Les recherches s’inscrivent dans le cadre d’une enquête plus large qui rend cette affaire encore plus grave et inquiétante.

Les hommes israéliens ont été arrêtés le jour où le Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu, est arrivé pour une visite très médiatisée de deux jours à Chypre avec son épouse Sara.

Une source chypriote a déclaré au Sun : « La nationalité de l’accusé a suscité une certaine sensibilité de la part des autorités – et le moment ne pourrait pas être pire.

« Netanyahu est arrivé dimanche alors que la femme accusait cinq Israéliens de viol. »

Ces arrestations ont eu lieu quatre ans après une affaire notoire dans laquelle une vacanciere britannique avait été jetée en prison après avoir été accusée d’avoir inventé des allégations de viol.

La jeune femme du Derbyshire, alors âgée de 18 ans, s’est envolée pour Ayia Napa pour un été de plaisir après avoir terminé son baccalauréat en 2019.

Pendant son séjour, elle a noué une relation de vacances avec un jeune Israélien de 21 ans.

Mais alors qu’elle était ensemble dans sa chambre d’hôtel une nuit de juillet, elle a affirmé qu’un groupe de ses amis étaient entrés de force et l’avaient violée à tour de rôle.

La victime présumée a signalé l’agression à la police et 12 Israéliens ont ensuite été arrêtés. Ils ont tous affirmé que les relations sexuelles étaient consensuelles.

Mais l’épreuve a pris une tournure lorsque, après huit heures passées à être interrogée par la police et à se voir refuser l’assistance d’un avocat, l’adolescent a été traité de menteur.

La police a dicté une déclaration dans laquelle elle rétractait son histoire – lui ordonnant de la signer alors que ses agresseurs présumés étaient libérés.

Accusé de méfait public, le jeune a ensuite été jeté dans une prison infestée de cafards pendant cinq semaines, suivi d’une série de comparutions devant le tribunal.

N’ayant pas été crue par le juge, elle a été condamnée à quatre mois de prison avec sursis en janvier 2020, lui permettant finalement de quitter l’île après près de six mois.