Un Britannique tué dans un accident d’hélicoptère après avoir proposé à sa petite amie a dit qu’il aimait « voler dans un si beau pays »

Un pilote BRITANNIQUE a déclaré qu’il «vivait le rêve» en Afrique du Sud avant que sa vie ne soit tragiquement écourtée dans un horrible accident d’hélicoptère.

Stewart Graham, 25 ans, qui a proposé à sa petite amie quatre mois avant l’accident, s’est vanté de « voler dans un si beau pays » dans une publication sur les réseaux sociaux.

Graham avec sa fiancée Jess Schmid lors d’un voyage en Écosse en 2019[/caption]

L’épave mutilée de l’hélicoptère britannique à la suite du crash[/caption]

Stewart profitait de sa nouvelle vie en Afrique du Sud avant la tragédie[/caption]

La vie du jeune Écossais était à la hausse – il avait obtenu un emploi de pilote d’hélicoptères et préparait un mariage avec sa fiancée sud-africaine Jess Schmid – lorsqu’un matin fatidique, il s’embarqua pour son dernier vol.

Stewart a été tué aux premières heures du 19 janvier lorsque l’hélicoptère qu’il pilotait a coupé un pylône électrique et s’est écrasé dans un verger voisin de la ville de Wolseley.

En mars, Schmid a reçu une vague de soutien lorsqu’elle a publié une photo d’elle et de Graham sur son compte Facebook.

« Je vous envoie de l’amour, de la force et du courage », a posté un utilisateur.

« Je t’envoie tout mon amour ma chérie », a ajouté un autre.

« Je ressens tellement pour toi… »

Stewart a régulièrement partagé des articles sur sa nouvelle vie en Afrique du Sud après avoir déménagé en 2019.

Il s’était également fiancé quatre mois avant sa mort et avait qualifié cela de « privilège de vivre et de voler dans un si beau pays » dans un récent article sur les réseaux sociaux.

Il a fièrement annoncé les fiançailles sur Facebook et ses amis ont répondu « si heureux pour vous » et « félicitations ».

Sur Instagram, Graham a écrit sur sa nouvelle vie sur le continent africain, déclarant : « Fièrement écossais, né et élevé. Vivre le rêve en Afrique du Sud.

Le couple avait passé l’été 2019 à voyager à travers l’Écosse, avec Schmid, une aspirante influences YouTube, publiant des clips de leur aventure en ligne.

TUÉ INSTANTANÉMENT

Graham pilotait un hélicoptère Bell Jet Ranger, chargé de 295 kilogrammes de pesticides, lorsqu’il aurait coupé le câble de terre d’un pylône électrique et aurait plongé le nez en avant dans le sol après s’être brisé en l’air.

Stewart a été tué sur le coup, selon les rapports.

Une enquête de quatre mois menée par l’Autorité de l’aviation civile d’Afrique du Sud a conclu qu’il n’y avait aucun signe de défaillance mécanique dans les moments qui ont précédé l’accident ou de mauvaises conditions météorologiques.

Le rapport disait : « Il est possible qu’au moment de la collision avec le conducteur de terre, l’hélicoptère se soit trouvé dans une assiette à piquer.

« Cela a peut-être incité le pilote à tenter une manœuvre d’évitement qui aurait pu entraîner la rupture de l’une des pales du rotor principal sur la partie avant gauche et médiane de l’hélicoptère, ainsi que sur la partie de la poutre de queue.

« La répartition de l’épave est indicative d’une rupture en vol, qui a entraîné la dispersion des débris de l’hélicoptère sur un diamètre d’environ 80 mètres autour de l’épave principale. »

Stewart était dans les airs à partir de 4h du matin et a atterri brièvement à 5h40 pour faire le plein et charger plus de pesticides, qu’il pulvérisait sur un verger de poiriers voisin.

Dix minutes plus tard, Koos Moller – dont Graham survolait – a entendu de forts craquements suivis de quelques secondes de silence, puis d’un gros crash.

Moller s’est précipité vers l’épave où il a trouvé le corps de Graham.

L’hélicoptère a été retrouvé toit abaissé et s’envolait de fumée.

« Le propriétaire de la ferme a constaté que le conducteur de terre du câble électrique haute tension manquait, ce qui a entraîné une panne de courant dans la ville voisine (Cérès) », note le rapport.

L’heureux couple en tournée en Ecosse. Graham a proposé à sa petite amie sud-africaine quatre mois avant sa mort[/caption]

Un post Twitter de Graham de 2016[/caption]





Graham a travaillé pour Heli X Charters, où il était directeur des opérations aériennes.

Graham avait volé pendant 1 360 heures depuis l’obtention de sa licence commerciale en juin 2017, et avait près de 500 heures d’expérience à bord du Bell Jet Ranger, un hélicoptère monomoteur largement utilisé dans les opérations de pulvérisation des cultures à travers l’Afrique australe.