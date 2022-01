Un Britannique travaille depuis 70 ans sans prendre un seul congé de maladie

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

David Frederick Attenborough est un radiodiffuseur, historien de la nature et auteur anglais né le 8 mai 1926. Attenborough a reçu une renommée internationale pour ses contributions à la radiodiffusion et au cinéma animalier.

Il prétend qu’il est allé au-delà de l’appel du devoir pour fournir un excellent service à son employeur et que l’employeur était satisfait de son travail. Brian n’a pas l’intention de prendre sa retraite même à cet âge, déclarant qu’il veut travailler encore 93 ans. Il considère David Attenborough, qui a travaillé jusqu’à l’âge de 95 ans, comme son idéal.

Sa première entreprise a fermé ses portes en 1980. Brian avait plus de 50 ans à l’époque et lorsque l’entreprise a ouvert son magasin en 1993, il est retourné y travailler.

Brian avait besoin d’augmenter les revenus de sa famille et a donné la moitié de l’argent qu’il recevait pour ses 45 heures de travail à sa mère.

Il a commencé à travailler à l’usine Clark à Somerset dans le sud-ouest de l’Angleterre pendant les vacances d’été. Il était à l’école à l’époque et voulait travailler pour compléter ses revenus. Dans une interview accordée au Mirror, il a révélé que lorsque son père l’a interrogé à ce sujet, il lui a dit qu’il voulait faire le travail parce qu’il était pauvre.

En 1953, Brian Chorley a commencé à travailler à la Clarks Shoes Factory. Il n’avait que 15 ans à l’époque. Bien qu’il soit trop jeune pour travailler, il a fait preuve d’un dévouement sans précédent à son travail et a continué à y travailler pendant 83 ans.

Les actifs les plus précieux d’une entreprise sont ses employés fidèles. Un fabricant de chaussures en Grande-Bretagne a embauché il y a 70 ans un employé qui a travaillé toute sa vie pour l’entreprise et n’a jamais pris de congé de maladie.

