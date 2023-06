Un Britannique tombe à 30 pieds du balcon de l’hôtel pendant ses vacances | Nouvelles du Royaume-Uni

Dan Boyle était en vacances avec sa petite amie Ashleigh Lomas (Photo: SWNS) Un vacancier britannique se bat pour sa vie à l’hôpital après être tombé du balcon d’un hôtel. Dan Boyle, 31 ans, était en vacances à Lanzarote avec sa petite amie Ashleigh Lomas, 30 ans, lorsqu’il est tombé par-dessus le mur du balcon au troisième étage de l’hôtel. Lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital de l’île espagnole, les médecins ont découvert que Dan avait une pneumonie non diagnostiquée, qui, selon eux, a causé la chute du 24 avril, juste un jour après le début de leurs vacances. Les médecins pensent que ses poumons se sont remplis de liquide à cause de l’infection à la poitrine, qui a fait cesser les battements de son cœur, le faisant tomber par-dessus le balcon. Dan, un ingénieur, a immédiatement reçu une RCR par un autre vacancier. Il a subi une fracture du crâne, une fracture du sternum, un rein déchiré et des côtes cassées à l’automne. Il a ensuite été transporté par avion dans un hôpital de Gran Canaria, où il a subi une opération au cerveau, une opération au rein et a été placé dans un coma artificiel pendant quatre semaines. Ashleigh dit qu’elle veut que Dan rentre à la maison avec leurs deux enfants, Daisy, huit ans, et Daniel, trois ans, dès que possible. Elle a dit: «C’est juste un cauchemar absolu.



Le couple avait ri et plaisanté dans la piscine seulement une heure auparavant (Photo: SWNS)



Dan est toujours hospitalisé à Gran Canaria (Photo: SWNS) « C’est quelque chose que vous ne vous attendriez jamais à ce qu’il vous arrive. Plus: Tendance

«Il manque juste à nos enfants, ils veulent juste qu’il soit à la maison. ‘Il allait parfaitement bien. Nous étions ensemble dans la piscine une demi-heure auparavant, riant et plaisantant. «Il avait une petite toux mais nous ne pensions pas que c’était quelque chose. « Ce n’était pas une toux constante, c’était juste une petite, donc vous n’y penseriez évidemment rien. »



Le couple n'est arrivé à l'hôtel qu'un jour avant la chute (Photo: SWNS) Dan n'est plus dans le coma mais est toujours incapable de communiquer. Les médecins pensent qu'il a des lésions cérébrales «vraiment graves», mais l'étendue complète ne sera connue que lorsqu'il sera complètement réveillé. Il aura également besoin d'un vol spécialisé pour rentrer chez lui à Stockport, dans le Grand Manchester, qui coûte environ 35 000 £. Bien que l'assurance du couple ait couvert les factures d'hôpital de Dan, elle ne couvrira pas son vol de retour. Ashleigh est maintenant collecter des fonds pour le volajoutant: «Cela signifierait tout pour lui de rentrer à la maison, tout serait tellement plus facile pour tout le monde. « Il pourra côtoyer des personnes qu'il connaît et obtenir les soins dont il a besoin. » Plus tôt cette semaine, un propriétaire de bar britannique à Lanzarote est tombé d'un balcon à la suite de « une bagarre avec un fauteur de troubles ivre » – et un Allemand a été arrêté, soupçonné de son meurtre.

