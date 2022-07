Un Britannique survit à une avalanche apocalyptique lors d’un trek au Kirghizistan après la rupture d’un morceau de glacier | Nouvelles du Royaume-Uni

Un homme qui a entendu “des fissures profondes dans la glace” a dit qu’il “le cassait” et a pensé qu’il pourrait mourir alors qu’une avalanche dévalait une montagne vers lui au Kirghizistan.

Harry Shimmin, qui était parmi neuf Britanniques et un Américain lors d’une visite guidée des montagnes du Tian Shan, a déclaré qu’ils avaient eu de la chance de survivre après la rupture d’un morceau de glacier.

S’ils avaient marché “cinq minutes plus loin dans notre randonnée, nous serions tous morts”, a-t-il déclaré dans un post Instagram.

“Nous n’aurions entendu le rugissement qu’avant l’extinction des feux.”

M. Shimmin, 27 ans, a déclaré qu’ils venaient d’atteindre le point le plus élevé du trek lorsqu’il s’est séparé du reste du groupe pour prendre des photos au sommet d’une falaise.

“Je suis très conscient que j’ai pris un gros risque”, a-t-il déclaré, mais “se sentait en contrôle”.

Néanmoins, “quand la neige a commencé à arriver et qu’il est devenu sombre (et) plus difficile à respirer, je l’ai maçonné et j’ai pensé que je pourrais mourir”, a-t-il ajouté.

“J’étais au bord d’une falaise, donc je ne pouvais que m’enfuir du refuge (d’où la raison pour laquelle je ne bouge pas).

“Oui, j’ai attendu jusqu’à la dernière seconde pour me déplacer, et oui, je sais qu’il aurait été plus sûr de se rendre au refuge tout de suite.”

Sa vidéo montre un tapis de glace et de neige dévalant la montagne, se rapprochant de plus en plus jusqu’à ce qu’il passe au-dessus de lui.

“Derrière le rocher, c’était comme être à l’intérieur d’un blizzard”, a-t-il déclaré.

“Une fois que c’était fini, la montée d’adrénaline m’a frappé durement. Je n’étais recouvert que d’une petite couche de neige sans une égratignure.

“J’avais le vertige. Je savais que le reste du groupe était plus loin de l’avalanche, donc ça devrait aller.”

Image:

Harry Shimmin dit qu’il ‘briquait’. Photo : Harry Shimmin via Viral Hog



Bien qu’ils soient tous sains et saufs, une personne s’était « assez gravement coupée au genou » et « avait conduit l’un des chevaux jusqu’à l’établissement médical le plus proche ».

“Tout le groupe riait et pleurait, heureux d’être en vie (y compris la fille qui s’est coupée au genou)”, a déclaré M. Shimmin.

“Ce n’est que plus tard que nous avons réalisé à quel point nous avions eu de la chance.

“Si vous regardez attentivement la vidéo, vous pouvez voir le léger sentier gris qui serpente dans l’herbe. C’était le chemin.

“Nous l’avons traversé par la suite, marchant parmi d’énormes rochers de glace et des rochers qui avaient été projetés bien plus loin que nous n’aurions pu courir, même si nous avons agi immédiatement.

“Pour aggraver les choses, le chemin longe une crête basse, cachant la montagne à la vue, nous n’aurions donc entendu le rugissement qu’avant l’extinction des feux.”