Un Britannique sur quatre refusera d’aller dans les pubs, restaurants ou cinémas s’il doit montrer un passeport vaccinal pour entrer, selon un sondage.

Mais les gens sont si désespérés de s’enfuir que le chiffre tombe à un sur cinq lorsqu’il s’agit de voyager à l’étranger ou de partir en croisière, selon une étude de 5000 adultes qui travaillent.

Le sondage a révélé que 30 pour cent des gens s’opposent aux passeports de santé simplement comme un moyen de retrouver une vie normale.

La raison de loin la plus courante pour soutenir les passeports vaccinaux est de pouvoir voyager à l’étranger, de voir des amis et de la famille et de manger au restaurant.

L’enquête a été menée par BrightHR, qui a créé une ligne gratuite pour les patrons afin de suivre les progrès des coups dans les affaires.

Alan Price, de BrightHR, a déclaré: «Il est étonnant de voir à quel point le public britannique est divisé sur ce sujet en ce qui concerne les pubs et les restaurants.

« Mais en ce qui concerne les vacances, les gens sont beaucoup plus susceptibles d’être favorables. »