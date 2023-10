Un Britannique sur dix ne partage jamais sa nourriture – tandis que la moitié déclare souffrir d’une « envie de manger »

PLUS d’un Britannique sur dix ne partage jamais sa nourriture – et considère les amis qui pincent les assiettes comme l’un des plus gros épouvantails de la vie.

Un sondage mené auprès de 2 000 adultes a également révélé que 49 pour cent d’entre eux sont très ennuyés lorsque les gens volent quelque chose dans leur assiette sans rien demander.

L’étude a révélé que 29 pour cent préféreraient offrir un repas à quelqu’un plutôt que de partager le leur avec lui. Crédit : KFC/SWNS

Et 27 pour cent n’aiment pas que les gens s’attendent à partager leurs repas et à essayer un peu de ceux de chacun.

53 % d’entre eux souffrent d’envie alimentaire lorsqu’ils mangent au restaurant, les laissant regretter d’avoir commandé le plat que quelqu’un d’autre mange, et près d’un quart d’entre eux sont incapables de résister à la tentation et demandent une bouchée.

Parmi ceux qui n’aiment pas partager, 37 pour cent ont commandé ce qu’ils aiment et veulent l’avoir pour eux seuls.

Et une personne sur six est irritée par le fait qu’elle paie plus mais mange en réalité moins.

La recherche a été commandée par KFC pour marquer le lancement de ses frites Signature, aromatisées avec une combinaison d’herbes et d’épices inspirées de leur poulet.

Pour lutter contre les voleurs de frites la nuit, la marque a lancé la « Fry Swatter » de 30 cm de long, conçue pour lutter contre ces mains errantes.

Kate Wall, de KFC, a déclaré : « Partager des frites peut être un sujet délicat.

« La recherche prouve que le vol d’alevins est l’un des plus grands reproches du pays, nous nous sommes donc mis au défi de créer quelque chose pour les arrêter une fois pour toutes. »

L’étude a également révélé que 29 pour cent préféreraient même acheter un repas à quelqu’un plutôt que de partager le leur avec lui.

Tandis que 15 pour cent se sont retrouvés dans une véritable dispute lorsque quelqu’un a volé des frites après avoir déclaré qu’ils n’avaient pas faim.

Les frites se sont révélées être l’un des quatre aliments que les gens considèrent comme trop délicieux pour être partagés, suivis par la pizza, la crème glacée et le chocolat.

Et 16 pour cent ont dû intervenir physiquement pour empêcher une personne de voler de la nourriture.

Cependant, 27 pour cent ont admis avoir arraché des chips dans l’assiette de quelqu’un d’autre alors qu’ils ne regardaient pas.

Il est également apparu que seulement 27 pour cent des personnes interrogées permettront toujours aux autres de prendre une bouchée de leur repas.

Et les personnes interrogées sont les moins susceptibles de partager leur nourriture avec des collègues de travail, des amis et des frères et sœurs.

Cependant, 18 pour cent le font par politesse plutôt que par envie.