Un Britannique soupçonné de faire partie de l’EI arrêté alors qu’il tentait de monter à bord du tunnel sous la Manche vers le Royaume-Uni

La police ARMED a arrêté un Britannique soupçonné de faire partie de l’Etat islamique alors qu’il tentait de monter à bord du tunnel sous la Manche vers le Royaume-Uni.

Des détectives ont arrêté mercredi le jeune homme de 37 ans alors que la France renforce sa sécurité par crainte que des attaques terroristes soient imminentes.

L’homme a été arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un train à destination du Royaume-Uni après une opération pré-planifiée par des flics à Coquelles, en France. Crédit: vérifier les droits d’auteur

Les agents continuent d’interroger le suspect terroriste, qui a été arrêté parce qu’il était soupçonné de préparer des actes terroristes.

Il a été détenu jusqu’au 4 mai pour permettre aux policiers de continuer à l’interroger, après qu’une opération pré-planifiée a vu des flics à Coquelles, en France, l’appréhender.

Un groupe de défense basé à Londres a insisté sur le fait que l’homme était un travailleur humanitaire britannique et a affirmé qu’il aidait la police dans ses enquêtes.

Le directeur général de CAGE, Muhammad Rabbani, a déclaré: «C’est un travailleur humanitaire chevronné avec une solide expérience dans le travail de secours international.

La France renforce sa sécurité par crainte que d’autres attaques terroristes soient imminentes Crédit: AFP

«Sans aucun contrôle judiciaire initial, il a été déchu de sa citoyenneté et envoyé en exil sans aucune considération pour une procédure régulière.

Un porte-parole de la police du Met a ajouté: «Il a été arrêté parce qu’il était soupçonné de se préparer à des actes terroristes et d’appartenir à une organisation interdite et détenu sous les pouvoirs de la police et de la preuve criminelle.

«Pendant sa garde à vue, il a ensuite été détenu en vertu de la loi de 2000 sur le terrorisme.»