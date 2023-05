Un Britannique retrouvé mort chez lui à Majorque des suites d’un «empoisonnement au monoxyde de carbone» alors que sa femme se précipitait à l’hôpital après une «fuite de réfrigérateur»

Un BRITANNIQUE a été retrouvé mort à son domicile de Majorque après une suspicion d’empoisonnement au monoxyde de carbone.

La femme de l’homme a été transportée d’urgence à l’hôpital après que les flics ont trouvé le couple allongé inconscient dans leur lit samedi après-midi.

La femme de l’homme a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir été retrouvée inconsciente à leur domicile Crédit : Solarpix

L’homme a été tragiquement déclaré mort sur les lieux.

Sa femme est soignée à l’hôpital de Manacor, l’hôpital le plus proche du domicile du couple dans le village de Capdepera, à l’est de l’île.

Son état ce matin n’était pas immédiatement clair.

Une enquête sur la tragédie, menée par la Garde civile, est en cours et la propriété a été bouclée avec du ruban adhésif de police.

Les premiers rapports suggèrent que la fuite a été causée par un réfrigérateur à essence défectueux.

Des sources ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la possibilité que du monoxyde de carbone mortel se soit échappé toute la nuit pendant que le couple dormait dans la chambre principale.

Un parent aurait appelé la police après avoir senti que quelque chose n’allait pas parce qu’il ne pouvait pas les contacter.

Selon des informations non confirmées, la propriété appartenait au père de l’homme – et le couple n’avait emménagé que quelques jours plus tôt.

Leur âge n’a pas encore été confirmé.

La tragédie survient moins de cinq mois après qu’un couple britannique a été retrouvé mort d’un empoisonnement au monoxyde de carbone sur l’île espagnole.

Michael Rowan, 62 ans, et sa compagne de 56 ans, Sharon Price, ont été retrouvés sans vie dans leur propriété près de la ville pittoresque de Selva, à moins d’une heure de route de Capdepera, le 19 décembre de l’année dernière.

Leur fils inquiet basé au Royaume-Uni avait demandé à quelqu’un de faire le tour et de les surveiller.

Une autopsie a confirmé qu’ils étaient morts d’une intoxication au monoxyde de carbone dans la ferme où ils avaient déménagé l’année précédente.

Leurs corps sont restés cachés pendant deux jours.