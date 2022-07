Un Britannique quitte l’Irak après l’annulation de sa condamnation pour antiquités

Fitton a maintenant retrouvé sa famille en Malaisie, où il vit. Son gendre, Sam Tasker, a déclaré que Fitton était arrivé à l’aéroport de Kuala Lumpur vendredi et que la famille était “absolument aux anges”. Fitton a raté le mariage de sa fille Leila et Tasker en mai alors qu’il était emprisonné.

Son cas a attiré l’attention internationale après qu’il a été reconnu coupable d’avoir ramassé des éclats de poterie et d’autres fragments d’un ancien site archéologique du sud de l’Irak. Fitton a déclaré au tribunal qu’il n’avait aucune intention criminelle et que certaines des pièces qu’il avait ramassées sur un site non surveillé n’étaient pas plus grosses qu’un ongle.