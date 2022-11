Un Britannique plaidera coupable d’homicide involontaire coupable pour “meurtre par pitié” d’une femme en phase terminale à Chypre | Nouvelles du monde

Un retraité britannique est sur le point de plaider coupable de l’homicide involontaire coupable de sa femme en phase terminale à Chypre, car l’accusation de meurtre à laquelle il était confronté n’est “plus sur la table”, a déclaré son avocat.

David Hunter a été jugé suite au décès de Janice Hunter, 75 ans, sur l’île en décembre 2021.

L’ancien mineur de Northumberland admet avoir tué Mme Hunter, mais son équipe juridique a soutenu qu’il s’agissait d’un suicide assisté et non d’un meurtre.

Mme Hunter, atteinte d’un cancer du sang en phase terminale, a été étouffée par son mari qui a ensuite tenté de mettre fin à ses jours en prenant une overdose.

Un procès devant le tribunal de district de Paphos a été reporté le mois dernier après que les avocats de M. Hunter aient demandé que l’accusation de meurtre portée contre lui soit réduite à homicide involontaire.

Une précédente demande d’accusation de suicide assisté a été rejetée par le procureur général chypriote.

Lors d’une audience vendredi, l’accusation et la défense ont annoncé qu’ils s’étaient mis d’accord sur les faits de l’affaire et M. Hunter plaidera coupable d’homicide involontaire coupable le 5 décembre, selon Justice Abroad, qui représente le Britannique.

Image:

Les avocats de M. Hunter ont demandé qu’une accusation de meurtre soit réduite à un homicide involontaire. Photo : Lesley Cawthorne



Michael Polak, directeur de Justice Abroad, a déclaré: “Nous sommes très heureux que l’accusation de meurtre ne soit plus sur la table car notre objectif a toujours été de faire sortir David de prison et de le ramener chez lui dès que possible.

“Lors de la prochaine audience, la forte atténuation de David, telle que sa bonne moralité et sa relation longue et aimante avec sa femme, sera présentée au tribunal.

“Nous espérons, compte tenu des faits particuliers de cette affaire et de la jurisprudence dans des affaires similaires du monde entier, que la peine finale en sera une que le tribunal pourrait envisager de suspendre.”

M. Polak a déclaré qu’il s’attendait à ce que la condamnation ait lieu avant Noël et que si M. Hunter écope d’une peine avec sursis, le Britannique sera autorisé à retourner au Royaume-Uni.

Image:

Janice et David Hunter photographiés le jour de leur mariage. Photo : Lesley Cawthorne



S’exprimant avant l’audience, la fille des Hunters, Lesley Cawthorne, a déclaré à Sky News: “Il s’agit de tirer le meilleur parti – un mauvais meilleur – d’une très mauvaise situation.

“S’il s’agit d’une accusation de meurtre et qu’il est reconnu coupable, c’est une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire. Il n’y a pas de marge de manœuvre là-bas. Il n’y a pas de place pour la clémence.

“Avec une accusation d’homicide involontaire, il y a le potentiel… qu’ils soient plus indulgents.”

Mme Cawthorne a déclaré que son père insistait pour que sa femme précise qu’elle “voulait que ça se termine” parce qu’elle ne voulait pas une “mort longue et prolongée”.

Image:

Lesley Cawthorne (L) photographiée avec ses parents au lac de Garde en Italie en 1988. Photo : Lesley Cawthorne



Elle a dit que M. Hunter était “hanté” par les souvenirs de sa mère “hurlant de douleur” pendant sa bataille contre le cancer et un catalogue d’autres problèmes de santé.

M. et Mme Hunter, qui étaient ensemble depuis 56 ans et étaient des amoureux adolescents, avaient déménagé à Chypre il y a 20 ans après leur retraite.

Après son arrestation, Mme Cawthorne a déclaré que son père avait été détenu dans une cellule de prison avec jusqu’à 11 autres hommes.

L’euthanasie est illégale à Chypre, bien que le parlement du pays ait commencé à débattre des modifications de la loi.