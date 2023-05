Un Britannique plaide coupable du piratage de Twitter sur les comptes de Joe Biden et Elon Musk

« Comme de nombreux acteurs criminels, O’Connor a tenté de rester anonyme en utilisant un ordinateur pour se cacher derrière des comptes furtifs et des pseudonymes en dehors des États-Unis. Mais cet appel montre que nos enquêteurs et procureurs identifieront, localiseront et traduiront en justice ces criminels. pour s’assurer qu’ils font face aux conséquences de leurs crimes. »

LONDRES – Un homme britannique a plaidé coupable d’avoir aidé à orchestrer un piratage très médiatisé sur les comptes Twitter de nombreuses célébrités et politiciens, dont Elon Musk, Joe Biden et Kanye West.

O’Connor a également été inculpé et a plaidé coupable pour son rôle dans une attaque par échange de carte SIM, c’est-à-dire lorsqu’un attaquant convainc un opérateur de téléphonie mobile de transférer le numéro de téléphone d’une personne sur son appareil pour contourner l’authentification multifacteur sur les comptes en ligne.

L’attaque a ciblé plusieurs entreprises et dirigeants de premier plan dans l’industrie de la crypto-monnaie, dont Binance, le fondateur de Tron, Justin Sun, et le fondateur de Litecoin, Charlie Lee, et a entraîné le vol de 794 000 dollars d’actifs numériques, selon le ministère de la Justice. O’Connor a accepté de confisquer les 794 000 $ au tribunal et de dédommager les victimes de ses crimes, a déclaré le DOJ.

O’Connor a également compromis le compte de « l’un des comptes TikTok les plus visibles » et a menacé de divulguer des informations personnelles sensibles liées à la victime de la cyberattaque aux personnes qui ont rejoint un serveur spécifié sur l’application de chat Discord, a déclaré le ministère de la Justice.

L’avocat américain Ismail J. Ramsey du district nord de la Californie a déclaré qu’O’Connor « avait laissé une trace impressionnante de destruction » à la suite de sa vague de criminalité.

« Cette affaire sert d’avertissement que la portée de la loi est longue, et les criminels qui utilisent des ordinateurs pour commettre des crimes peuvent finir par faire face aux conséquences de leurs actes dans des endroits qu’ils n’avaient pas prévus », a déclaré Ramsey.

O’Connor était l’une des quatre personnes accusées du stratagème. En 2021, l’adolescent américain Graham Ivan Clark a plaidé coupable à des accusations de fraude.

Nima Fazeli d’Orlando, en Floride, et Mason Sheppard, de Bognor Regis au Royaume-Uni, ont également été inculpés pour le piratage.

O’Connor était arrêté en juillet 2021 à Estepona, une station balnéaire de la Costa del Sol dans le sud de l’Espagne, par la police nationale espagnole à la demande des autorités américaines.