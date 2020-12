Avant les vacances, un cycliste de 52 ans a tracé un « Joyeux Noël » sur un itinéraire de 127 kilomètres au Royaume-Uni. Anthony Hoyte est un cycliste de course qui a un portfolio en ligne appelé «Peddling Picasso». Il a pédalé pendant près de neuf heures toute la journée pour former les voeux de Noël sur la route.

Avec l’aide de l’application Strava, le cycliste a déjà créé des formes de Frosty le bonhomme de neige, un renne et des éléphants avec ses itinéraires cyclables, Metro a rapporté.

Selon un Rapport de la BBCAnthony a commencé à faire du vélo à Islington, au nord de Londres, et a traversé Camden et Hampstead avant de se diriger vers l’est vers Islington cette fois. Il est retourné au sud-est via des zones telles que Clerkenwell, Hoxton et Bethnal Green. Puis il est allé à l’ouest et est retourné à Islington.

Il a également admis avoir triché et modifié son itinéraire pour s’assurer que le message était clairement diffusé. Parlant de la même chose, Anthony a déclaré qu’il n’avait pas fourni quelques domaines fermés et de nombreuses fermetures de routes. «J’ai pu trouver un itinéraire alternatif pour la plupart de ces obstacles. J’avais complètement oublié que les parcs de Londres sont fermés », a-t-il déclaré.

Anthony a dit qu’il devait se promener dans le Regent’s Park de Londres vers la fin car il faisait sombre et fermé au moment où il y est arrivé. Il a également dû interrompre son enregistrement, ce qu’il appelle «tricher», quand il a atteint Euston. Il a navigué de l’autre côté des travaux et a redémarré la carte.

Il faut trois mois à Anthony pour planifier ces voyages de dessin. Après avoir terminé une pièce « Fowl Play » pour le Bristol Cycling Festival, il a reçu le prix du meilleur modèle de cyclisme Strava en 2016. Anthony, le père d’un enfant, a déclaré: « J’adore que mes dessins – en particulier ceux de Noël soient appréciés. »

Anthony compare ses vélos à regarder des nuages ​​et à voir une image de quelque chose à l’intérieur. Il dit que c’est à propos de ce qui ressort de ces photos, comme un nez sort en essayant de trouver les yeux. « C’est encore plus difficile avec les décorations de Noël parce que je recherche délibérément des motifs et des messages spécifiques », a ajouté le cycliste.

Le cycliste Strava, selon son profil sur l’application, appartient à Cheltenham, Royaume-Uni. Il a 6143 abonnés sur l’application.

En 2017, il a créé la forme d’un bonhomme de neige à l’aide de cette carte, tandis qu’en 2019, il a créé le contour d’un renne.