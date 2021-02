Un universitaire britannique qui devait passer près de dix ans dans une prison iranienne s’est échappé en parcourant des kilomètres à travers les montagnes le long de la frontière du pays pour se mettre en sécurité.

Kameel Ahmady avait été libéré sous caution suite à une condamnation l’année dernière pour avoir prétendument collaboré avec un gouvernement hostile.

Ahmady a été arrêté en août 2019 lorsqu’il a ouvert la porte à quelqu’un prétendant être un facteur et a été accueilli par 16 membres des gardiens de la révolution iraniens.

Il a ensuite été conduit à la célèbre prison Evin de Téhéran, où Nazanin Zaghari-Ratcliffe a également été détenu.

En décembre de l’année dernière, un tribunal a condamné Ahmady à un total de neuf ans et trois mois.

En plus de travailler avec un gouvernement étranger, les charges retenues contre lui incluaient une visite en Israël et la promotion de l’homosexualité.

Alors qu’il était libéré sous caution en décembre, il a décidé de fuir en marchant à pied dans la région montagneuse le long de la frontière iranienne avec l’Irak et la Turquie.

Les itinéraires sont le plus souvent empruntés par des passeurs qui apportent de l’alcool, des cigarettes et d’autres marchandises difficiles à trouver en Iran en raison des sanctions imposées par les États-Unis.

Les chemins peuvent être dangereux, certains passeurs étant censément abattus par les gardes-frontières ou morts de froid le long de la route.

On ne sait pas exactement combien des 300 milles entre Téhéran et la frontière iranienne Ahmady a dû marcher, mais on pense qu’il lui a fallu des semaines pour terminer tout le voyage.

Parler au Gardien, Ahmady, qui est maintenant à Londres, a déclaré qu’il pensait qu’il n’avait pas d’autre choix que de risquer le voyage.

«Je me suis fait sortir clandestinement d’Iran par désespoir», a-t-il déclaré.

«J’ai été interdit de voyager. J’avais cette prime et cette phrase.

«Je suis kurde d’origine ethnique et je connais certains itinéraires, mais c’était très dangereux. J’ai dû essayer plusieurs fois. «

‘NOUS POUVONS NÉGOCIER AVEC VOUS’

Ahmady est né dans la ville de Naghadeh, dans l’ouest de l’Iran.

Il a quitté le pays à l’âge de 18 ans et est venu au Royaume-Uni, fréquentant l’Université du Kent et la London School of Economics avant d’obtenir la citoyenneté britannique, et a maintenant la double nationalité.

Il est retourné en Iran en 2010 pour s’occuper de son père âgé et a commencé à travailler comme anthropologue.

Ahmady dit qu’il pense avoir été ciblé en raison de ses recherches, qui se concentrent sur des questions telles que les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants.

Il a déjà fait campagne pour une augmentation de l’âge auquel les filles sont autorisées à se marier, actuellement 13 ans, et on pense qu’il a mis en colère des personnalités religieuses extrémistes en Iran.

L’arrestation aurait également fait partie des représailles après que le Royaume-Uni a saisi un pétrolier iranien qui avait violé les sanctions de l’UE au large de Gibraltar en juillet 2019.

Ahmady a dit au Guardian que, lorsqu’il était en prison, son interrogateur en chef lui avait dit: «Kameel, tu es délicieux.

«D’abord, vous êtes kurde, deuxièmement, vous êtes d’origine sunnite, surtout vous êtes britannique et vous recherchez des sujets sensibles.

« Nous pouvons négocier avec vous. Vous savez comment cela fonctionne. »

Ahmady envisage maintenant de s’installer au Royaume-Uni et dit qu’il espère devenir une voix pour les groupes minoritaires et les dépossédés en Iran tout en promouvant le dialogue entre l’Iran et l’Occident.