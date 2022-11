Un britannique malentendant découvre un bourgeon coincé dans son oreille pendant cinq ans

Un Britannique qui croyait presque qu’il devenait sourd a été soulagé de découvrir que son incapacité à guérir était due à un écouteur qui était resté coincé dans son oreille pendant environ cinq ans. L’homme identifié comme étant Wallace Lee est un résident de Weymouth dans le Dorset, qui pensait que le problème auditif était le résultat de sa carrière professionnelle dans l’industrie aéronautique bruyante ou pouvait être le résultat d’une ancienne blessure au rugby. Selon un rapport de la BBC, le vétéran de la Royal Navy a acheté chez lui un kit d’endoscope qui l’a aidé à repérer un petit objet blanc dans ses oreilles. Il a immédiatement consulté un médecin pour demander de l’aide.

La personne âgée a expliqué qu’il était ravi de découvrir la raison de son problème d’audition et qu’il a été immédiatement soulagé lorsque le blocage inhabituel a été éliminé de son oreille. Le Britannique a révélé que l’écouteur s’était logé dans son oreille lors d’un voyage en avion alors qu’il était allé rendre visite à sa famille en Australie. Il se trouve qu’il a acheté de petits bouchons d’oreilles pour éliminer progressivement le bruit de l’avion. Il a déclaré: “Il y a cinq ans, lorsque je rendais visite à ma famille en Australie, j’ai acheté ces petits bouchons d’oreille dans lesquels vous pouvez mettre différents accessoires, en fonction du bruit que vous souhaitez éliminer progressivement dans un avion.”

La personne âgée a ajouté l’un des petits embouts du bouchon d’oreille qui s’est coincé à l’intérieur de son oreille et y est resté depuis. L’homme britannique et sa femme ont remarqué la détérioration de sa capacité auditive qui leur a fait croire que Lee devenait sourd. Il s’est fait un devoir de nettoyer ses oreilles plusieurs fois au fil des ans, mais rien n’a jamais fonctionné. Tout en partageant son expérience, Lee a déclaré que le chirurgien qui avait retiré l’objet de son oreille était “étonné”.

“Le médecin a d’abord essayé de l’aspirer… mais parce qu’il était là depuis si longtemps avec l’accumulation de cérumen dur, il ne bougeait pas du tout”, a déclaré l’homme britannique. Plus tard, le médecin a utilisé des pincettes miniatures qui ont été placées dans son conduit auditif à l’aide d’un tube. Lorsque l’objet a été retiré, Lee a entendu un pop et tout dans la pièce lui est devenu instantanément audible. Partageant son expérience d’avoir tout entendu clairement après presque cinq ans, il a déclaré: “Le brouillard qui était dans ma tête pendant toutes ces années est allé et parti – et j’entendais parfaitement bien.”

Pour le vétéran de la marine, ce n’était rien de moins que de tout entendre pour la première fois.

