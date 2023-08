Un Britannique libéré après que le tribunal chypriote a décidé de tuer sa femme pour épargner sa douleur était un acte d’amour pour homicide involontaire

À Chypre, un Britannique du nom de David Hunter a été libéré de prison immédiatement après qu’un tribunal l’a condamné à deux ans de prison pour avoir tué sa femme, Janice, dans leur maison de retraite.

Le tribunal l’a reconnu coupable d’homicide involontaire, acceptant l’argument de la défense selon lequel il avait agi sous l’impulsion du moment par amour pour épargner à sa femme la douleur causée par son cancer du sang, qu’elle craignait de développer en leucémie.

La décision de libérer Hunter était basée sur le temps qu’il avait déjà passé en détention depuis le meurtre de décembre 2021.

Un Britannique a été libéré immédiatement alors qu’un tribunal chypriote l’avait condamné lundi à deux ans de prison pour avoir tué sa femme dans leur maison de retraite parce qu’il voulait lui épargner la douleur de sa maladie.

L’avocate de la défense Nicoletta Charalambidou a déclaré à l’Associated Press que les autorités du Département des prisons de Chypre avaient compilé le temps que David Hunter, 76 ans, avait déjà passé en détention depuis décembre 2021, tuant et avaient décidé de le libérer immédiatement.

Plus tôt ce mois-ci, le tribunal avait condamné Hunter pour homicide involontaire après avoir accepté le témoignage selon lequel sa décision d’étouffer sa femme Janice avait été prise sous l’impulsion du moment, car il ne supportait plus de la voir pleurer de douleur à cause d’un type de cancer du sang qu’elle craignait. évoluer vers une leucémie à part entière.

Le procureur de la République, Andreas Hadjikyrou, a déclaré à l’Associated Press que le tribunal avait tenu compte du fait que Hunter, 76 ans, avait agi « par amour » pour sauver sa femme. Elle souffrait d’une maladie du sang lorsqu’il lui a fermé la bouche et le nez avec ses mains alors qu’elle était assise dans un fauteuil inclinable dans leur maison de Paphos.

Il a également tenu compte de l’âge avancé de Hunter et du fait qu’il n’avait aucun casier judiciaire antérieur.

Justice Abroad, un groupe qui défend les Britanniques confrontés à des problèmes juridiques dans des pays étrangers, a initialement déclaré dans un communiqué que Hunter pourrait être libéré d’ici le 18 août après avoir déjà passé plus de 18 mois en détention.

« Cela a été une affaire tragique et difficile pour tous ceux qui y sont impliqués, mais la décision d’aujourd’hui était la bonne et permet à David et à sa famille de faire leur deuil ensemble », a déclaré Michael Polak de Justice Abroad.

Hunter avait fait face à une accusation de meurtre avec préméditation, mais le tribunal a conclu dans sa décision du 21 juillet que l’accusation n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’il y avait eu préméditation dans ses actions.

Le tribunal avait accepté les témoignages selon lesquels Janice craignait que sa maladie de sang ne se transforme en leucémie à part entière et avait à plusieurs reprises supplié son mari de se suicider parce qu’elle ne voulait pas partager le sort de sa sœur, décédée de la maladie.

Hunter a tenté de se suicider en consommant une grande quantité de pilules après avoir étouffé sa femme, mais le personnel médical lui a sauvé la vie.

Le tribunal a cité un témoignage d’expert selon lequel Janice Hunter souffrait du syndrome myélodysplasique, un type de cancer du sang qui « dans une large mesure » – jusqu’à 45% – pouvait se transformer en leucémie, bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’elle avait effectivement développé la maladie parce que aucun test définitif n’a été effectué.

Mais le tribunal a déclaré que le mari et la femme pensaient que Janice le développerait à cause du sort de sa sœur.

Les premières assurances de David Hunter à Janice qu’il l’aiderait à réaliser son souhait de mettre fin à ses jours et de ne plus souffrir n’indiquaient aucune préméditation, a déclaré le tribunal.

Hadjikyrou a déclaré que les avocats de la défense avaient rejeté un accord de plaidoyer en décembre 2022 pour que l’accusé plaide coupable d’homicide involontaire parce qu’ils avaient insisté sur le fait que les faits de l’affaire incluaient un accord que Hunter et sa femme auraient conclu pour qu’il se suicide. Il a déclaré que le tribunal n’avait pas accepté qu’un tel accord ait effectivement été conclu.

Charalambidou a déclaré que c’était le procureur général chypriote qui avait annulé l’accord de plaidoyer parce qu’il n’acceptait pas comme fait que Janice avait demandé à plusieurs reprises à son mari de se suicider.

Hadjikyrou a déclaré que le procureur général de Chypre avait 10 jours pour décider s’il devait faire appel de la condamnation.