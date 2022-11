Un britannique inconscient assis sur une fortune de 7 millions de livres sterling à la loterie nationale alors que le jackpot n’est toujours pas réclamé cinq mois plus tard

LE TEMPS presse pour trouver le parieur chanceux qui a remporté un jackpot de 7 millions de livres au loto.

Le billet gagnant a été acheté à Wolverhampton, West Mids, pour le tirage du 18 juin.

Un Britannique inconscient est assis sur une fortune de 7 millions de livres sterling à la loterie nationale car le jackpot n’est toujours pas réclamé Crédit : Alamy

Mais personne ne s’est encore manifesté pour réclamer la somme qui changera la vie.

Le délai de six mois pour réclamer le prix est à seulement quatre semaines – dix jours avant Noël.

Les numéros gagnants du tirage étaient 11, 14, 36, 39, 42 et 59.

Les gains non réclamés vont au fonds des bonnes causes.

En septembre, Andy Carter, conseiller principal des gagnants de la Loterie nationale, a déclaré : « Nous sommes également toujours à la recherche d’un gagnant manquant du jackpot du loto de 7,4 millions de livres sterling lors du tirage du 18 juin 2022.

“Le gagnant manquant a acheté son billet à Wolverhampton et nous renouvelons notre appel aux joueurs de Lotto de la région pour qu’ils vérifient leurs billets afin d’avoir une chance de réclamer un autre incroyable jackpot de Lotto.”

Il y a à peine deux mois, un joueur australien du loto est devenu millionnaire par erreur lorsqu’il a accidentellement sélectionné le mauvais numéro sur son ticket.

L’homme n’a pas découvert son gros gain jusqu’à ce que le fournisseur de loterie l’appelle quelques jours plus tard.

Il a dit: “Cela signifie que si je n’avais pas fait cette erreur, je n’aurais jamais gagné – putain de merde.”

Une autre joueuse a parlé de sa victoire de 23 millions de livres sterling et de la façon dont elle a fait une prédiction étrange avant de toucher le jackpot.

La femme a dit qu’elle avait enduré quelques mois difficiles lorsqu’elle a plaisanté avec son amie en disant que si elle gagnait au loto, elle ferait un voyage autour du monde.

Et ce soir-là, elle a gagné.

Elle a crié de façon hilarante à l’appelant : “Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! F**k off ! F**k off ! Mon cerveau ne fonctionne pas en ce moment. Est-ce vrai ?”