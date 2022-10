Un Britannique grièvement blessé en Ukraine a déclaré qu’il n’hésiterait pas à y retourner après avoir subi la brutalité de Poutine envers les enfants

Un BRIT grièvement blessé en Ukraine a déclaré avoir vu avec horreur les troupes russes faire exploser des enfants, mais qu’il n’hésiterait pas à y retourner.

L’échafaudeur Andrew Hill, 36 ans, a quitté son partenaire et son emploi pour combattre en Ukraine où il a été abattu, capturé et torturé par les troupes russes.

Andrew Hill a quitté sa compagne Candice pour combattre en Ukraine où il a été abattu, capturé et torturé par les troupes russes Crédit : Neil Hope

Andrew a déclaré: «Les Russes ont ciblé ce parc de jeux avec de l’artillerie et ont directement frappé les enfants. Les Russes s’en fichent. Pour moi, cela ressemble presque à un génocide’ Crédit : Neil Hope

Et ses méchants ravisseurs ont même utilisé son téléphone pour envoyer des messages de rançon à sa famille, y compris sa fille de 13 ans.

Andrew est maintenant de retour chez lui après avoir été libéré dans le cadre de l’accord qui a également vu les autres prisonniers de guerre britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner libérés le mois dernier.

Il a déclaré au Sun qu’il avait acheté un billet aller simple pour la Pologne et qu’en quelques jours il était sur la ligne de front à Irpin, où il a vu des atrocités commises contre des civils.

Andrew a déclaré: «Nous étions à un point d’observation et il y avait des enfants qui jouaient devant nous, peut-être à environ 100 mètres, et ils avaient environ 13 ans.

«Nous les avions bien en vue et nous avons communiqué par radio pour informer le commandement afin qu’ils puissent constituer une équipe pour les éliminer.

« Juste au moment où cela était sur le point de se produire, les Russes ont pris pour cible ce parc de jeux avec de l’artillerie et ont directement frappé les enfants. Les Russes s’en fichent. Pour moi, cela ressemble presque à un génocide. Ils veulent éradiquer la culture ukrainienne.

Andrew, un ancien soldat de l’armée britannique, a ensuite été déployé à Bucha, où les Russes ont massacré des centaines de civils.

Il a déclaré : « Les Russes ont laissé un gâchis derrière eux. Il y avait des corps partout dans les rues. Ils ont trouvé une fosse commune. Les Russes tuaient tout et tout le monde.

« Il y a eu beaucoup de destruction. Quand nous sommes arrivés à Bucha, vous pouviez voir les cadavres qui avaient été laissés sur la route.

Lors d’une mission à Oleksandrivka, près de Kherson, Andrew a reçu une balle dans le bras, brisant l’os.

Il a été capturé et emmené dans différentes prisons et camps à Donetsk où il a été forcé d’apparaître dans des vidéos sur les réseaux sociaux et a été régulièrement battu par les voyous russes de Vladimir Poutine.

À un moment donné, la partenaire d’Andrew, Candice, 35 ans, et le reste de sa famille à Plymouth, dans le Devon, ont appris qu’il était décédé.

Le soldat qui avait tiré et capturé Andrew a également utilisé son téléphone pour leur envoyer des messages.

Candice a déclaré: «Mon téléphone vient de s’allumer et a dit que j’avais un message du téléphone d’Andrew. Ils ont dit qu’ils voulaient 250 000 euros à une certaine date ou il serait mort. Le soldat avait envoyé un message à tout le monde qu’Andrew avait sur WhatsApp.

«Chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau et nous en avons immédiatement parlé au ministère des Affaires étrangères. Nous n’avons pu faire face que parce que nous savions qu’il était toujours en vie.

Andrew a finalement été libéré lors de l’échange de prisonniers organisé par l’Arabie saoudite et l’ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich.

Il a une armature métallique sur son bras pour aider les os à se réparer et on lui a dit que cela pourrait prendre deux ans pour guérir correctement.

dit André. « Je ne me suis pas installé chez moi et c’est toujours actif dans ma tête. Je suis content d’y être allé, c’était la bonne chose à faire et je ne le regrette pas du tout.

«Je veux toujours revenir en arrière et me battre. Je me sens fortement pour l’Ukraine et je veux aider de toutes les manières possibles. Mais mon équipe a dit que je pouvais laisser tomber le prochain.

