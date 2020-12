Un pilote britannique a été tué aux côtés de sa femme après que leur voiture se soit écrasée à travers une barrière et ait plongé à 245 pieds dans une falaise à Gran Canaria.

Le couple, nommé localement comme Richard Addicott et Rita García Bolaños, est décédé aux côtés d’Ivan et Marta Bolaños, qui étaient le père et la sœur de Rita.

On pense que la voiture s’est écrasée sur une route par mauvais temps entre 21 heures et 22 heures mardi, avant que l’épave ne soit découverte par un ouvrier de l’autoroute mercredi.

Un pilote britannique est décédé avec sa femme et deux membres de sa famille à Gran Canaria après un tragique accident qui a vu leur voiture tomber à 246 pieds dans un précipice.

L’accident s’est produit sur un tronçon d’autoroute dans la municipalité de Galdar dans la province de Las Palmas sur l’île de Gran Canaria dans les îles Canaries espagnoles.

L’épave a été signalée par un ouvrier de l’autoroute dans l’après-midi du 9 décembre.

Cependant, après enquête, les autorités estiment que l’accident s’est produit 18 heures auparavant dans la soirée du 8 décembre.

L’accident mortel a impliqué un seul véhicule, mais la cause exacte est toujours à l’étude.

Le Groupe d’urgence et de sauvetage (GES) a été contacté après qu’un travailleur a remarqué des dommages aux barrières en béton placées au bord de la route avant un ravin raide

Des agents se sont rendus dans la zone et ont confirmé que le véhicule était tombé à 75 mètres (246 pieds), tuant les quatre occupants.

Ils n’ont pas été en mesure de sauver les corps en raison du terrain et des conditions météorologiques rendant un hélicoptère ou un sauvetage au sol beaucoup trop risqué.

Un pilote britannique, sa femme, sa sœur et son père sont décédés après que leur voiture ait plongé à 245 pieds d’une falaise à Gran Canaria (photo, un hélicoptère de sauvetage travaille sur les lieux)

Les secouristes pensent que la voiture s’est écrasée à travers une barrière mardi entre 21 heures et 22 heures par mauvais temps, avant de plonger dans la falaise. L’épave n’a été retrouvée que mercredi

Les autorités prévoient de récupérer les corps aujourd’hui (10 décembre), si le temps le permet. Cependant, il n’y a eu aucun autre rapport.

L’une des victimes a été identifiée comme un pilote britannique appelé Richard qui était à Gran Canaria avec sa femme Rita Garcia Bolanos en vacances de Londres pour rendre visite à son père Ivan Garcia Buelna.

Tous les trois ont été tués avec l’une des filles de Garcia Buelna, Marta Garcia Bolanos.

Richard était pilote pour Norwegian Air Shuttle et vivait à Londres avec sa femme, mais faisait de fréquents voyages aux îles Canaries pour rendre visite au père et à la grand-mère de Rita, selon les rapports.

L’enquête est en cours.