Un Britannique et sa femme sud-africaine tués en lune de miel dans un parc national ougandais | Nouvelles du monde

Un Britannique et sa femme ont été tués lors d’une attaque menée par des rebelles islamistes présumés alors qu’ils étaient en lune de miel en Ouganda.

Cela s’est produit mardi soir sur une route du parc national Queen Elizabeth.

L’épouse sud-africaine de l’homme et leur guide ougandais ont également été tués et leur véhicule 4×4 incendié.

Le parc national est une région reculée du sud-ouest de l’Ouganda, près de la frontière avec le Congo.

Les autorités ont accusé les Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe lié à l’État islamique, d’être actuellement la cible des troupes ougandaises au Congo.

Le président Yoweri Museveni a promis de traquer les assassins.

Sur X, il a déclaré : « C’était un acte lâche de la part des terroristes attaquant des civils innocents et tragique pour le couple qui était de jeunes mariés et visitait l’Ouganda pour leur lune de miel.

« Bien sûr, ces terroristes le paieront de leur misérable vie. »

La police a déclaré qu’elle « poursuivait agressivement » les rebelles après que « les trois ont été tués et leur véhicule de safari incendié ».

Les ADF se sont formées en Ouganda mais il a maintenant traversé la frontière et est accusé de multiples attaques contre des civils.

En juin, il a été accusé d’avoir tué au moins 41 personnes – pour la plupart des étudiants – dans une communauté ougandaise isolée, proche de la frontière.

Toutefois, les attaques dans et autour des parcs nationaux sont rares car des unités de police spécialisées sont déployées dans ces zones.

Les ADF s’opposent au régime du président Yoweri Museveni, dirigeant du pays depuis 1986 et allié des États-Unis.

L’Ouganda et le Congo ont lancé une opération terrestre et aérienne contre eux en décembre 2021, et les autorités ougandaises affirment avoir tué plus de 560 combattants.