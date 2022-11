Un britannique « ennuyé » fait pousser chez lui « la plante la plus dangereuse du monde »

Beaucoup préfèrent apprendre quelque chose de nouveau lorsqu’ils s’ennuient, tandis que d’autres participent à des activités plus dangereuses. Cet homme du Royaume-Uni est ce dernier. Par ennui, il a décidé de cultiver chez lui la plante la plus dangereuse du monde. Daniel Emlyn-Jones a cultivé une plante si dangereuse qu’une seule piqûre peut entraîner des mois de douleur et même des pensées suicidaires. Connu sous le nom de Dendrocnide Moroides, c’est une plante indigène trouvée en Australie et en Malaisie. ‘Gympie-Gympie’ ou ‘plante suicide’ est capable de torturer ses victimes pendant longtemps si ses poils ne sont pas retirés de la peau de la victime. Mais Daniel laisse simplement la plante s’asseoir dans une cage avec un signe de « danger » attaché dessus.

Selon The Independent, le jardinier passionné a déclaré : « Je pensais juste que cela ajouterait un peu de drame à mon jardinage. Vous pouvez obtenir des graines sur Internet, mais vous devez faire attention à ce qu’elles ne se propagent pas hors d’une zone confinée, alors je les garde en pot dans ma pièce de devant. J’ai obtenu mes graines d’une entreprise en Australie, ça coûtait quelque chose comme soixante dollars australiens, donc ce n’était pas bon marché. J’ai toujours aimé les plantes, je me suis juste un peu lassé des géraniums. Selon Internet, les aborigènes l’auraient utilisé pour aider à traiter l’arthrite. Je ne sais pas à quel point c’est vrai, ou comment cela fonctionnerait.

Révélant ce que cela fait d’être piqué par la plante, Daniel a déclaré que ce n’était pas une bonne idée si quelqu’un la saisissait. Il n’en a été que légèrement piqué. Cela aussi à travers le morceau de tissu à l’arrière de ses gants résistants jusqu’aux coudes. Pour lui, ce n’était pas si terrible.

La plante est l’une des quatre espèces d’arbres urticants en Australie. Les trois autres sont également des espèces étroitement apparentées de la famille des Urticaceae. Ce sont l’arbre piquant géant ou Dendrocnide excelsa, l’arbre piquant à feuilles brillantes ou Dendrocnide photinophylla, et le dard d’Atherton Tableland ou Dendrocnide cordata. Le Gympie-Gympie partage le plus de points communs avec l’Atherton Tableland Stinger. Cependant, c’est Dendrocnide Moroides qui aurait la pire piqûre de tous. Peut-être la piqûre la plus douloureuse de toutes les plantes d’Australie.

