Un Britannique a été emprisonné pendant deux ans et demi en Floride pour avoir tenté de faire passer en contrebande du matériel industriel en Iran contre un embargo américain.

Colin Fisher, 45 ans, a plaidé coupable devant le tribunal fédéral de Pensacola en septembre pour violation de la loi internationale sur les pouvoirs économiques d’urgence (IEEPA) et tentative de contrebande en relation avec l’exportation de matériel de production d’électricité vers l’Iran, selon des documents judiciaires.

Les procureurs ont déclaré que Fisher avait été arrêté par des agents fédéraux en août à son arrivée à Pensacola en provenance des Émirats arabes unis pour conclure l’accord visant à expédier un moteur de turbine de 500000 $ (368000 £) qui aurait pu être utilisé pour fournir de l’énergie aux champs pétroliers iraniens.

Fisher, qui avait fait face à la perspective d’une peine d’emprisonnement maximale de 30 ans, a également été condamné à une amende de 5 000 dollars (3 700 £). Il sera expulsé des États-Unis après sa libération.

« L’embargo iranien est directement lié à la sécurité nationale des États-Unis, et en tentant d’échapper à cet embargo, Fisher et ses compagnons conspirateurs ont mis cette nation directement en danger », a déclaré Lawrence Keefe, procureur américain du district nord de la Floride.

«Il est épouvantable de penser que quelqu’un placerait le gain financier personnel avant la sécurité de la nation, mais cette affaire montre que nous poursuivrons et punirons ceux qui essaient.

Les procureurs ont déclaré à l’audience de Fisher qu’il avait travaillé pendant près de trois ans pour violer l’embargo avec sa tentative de faire passer le moteur Solar Mars 90 S et ses pièces en Iran.

« Cela incluait la participation à une facturation frauduleuse et l’utilisation d’un langage codé avec des conspirateurs pour communiquer sur les transactions illégales », a déclaré le bureau de M. Keefe dans un communiqué.

« Malgré ces efforts, les forces de l’ordre ont découvert le plan et ont pu saisir la turbine avant son voyage transatlantique vers l’utilisateur final, un conspirateur en Iran qui est lié à une société énergétique iranienne. »

James Meharg, PDG et président de Turbine Resources International à Pensacola, a déjà été reconnu coupable d’avoir conspiré avec Fisher pour exporter la turbine et ses pièces à un destinataire iranien, et purge trois ans et demi de prison.

« Les forces de l’ordre américaines restent implacables dans nos efforts pour protéger la sécurité nationale de ce pays », a déclaré Rachel L. Rojas, chef du FBI à Jacksonville, en Floride.

« Cette affaire prouve notre engagement continu à poursuivre quiconque agit en tant qu’agent du gouvernement iranien aux États-Unis. »