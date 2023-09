Un Britannique de 57 ans tué dans un terrible accident de moto dans une région montagneuse d’Espagne

Un BRITANNIQUE a été tué dans un horrible accident de moto dans une région montagneuse d’Espagne.

L’homme de 57 ans est tombé de sa moto près du village de San Pedro del Romeral, dans la région nord de Cantabrie.

Un Britannique est mort dans un terrible accident de moto en Espagne

Il traversait un col appelé El Puerto de la Matalena sur la route CA-633.

L’alerte a été donnée vendredi vers midi.

Les secours l’ont emmené à l’hôpital universitaire Marques de Valdecilla, dans la ville de Santander, mais son décès a été constaté peu après son arrivée.

Des informations locales ont indiqué qu’il avait quitté la route à vélo pour des raisons qui font toujours l’objet d’une enquête.

Ce matin, il n’était pas clair s’il voyageait seul ou avec d’autres personnes. Il n’a pas été nommé par la police.

La tragédie d’hier s’est produite moins de quinze jours après la mort d’un couple britannique dans un accident de moto près de Llanes, à environ 70 milles au nord-ouest du col.

Kieron Haines, 68 ans, et son épouse Sharron, qui ont célébré leur 30e anniversaire de mariage plus tôt cette année, sont décédés après être descendus de vélo sur une autoroute sous de fortes pluies.

Tous deux ont été heurtés par des véhicules suiveurs qui n’ont pas pu freiner à temps après avoir été projetés sur le tarmac.

La tragique Sharron, 65 ans, a dû être découpée sous une voiture par les pompiers avant d’être déclarée morte sur les lieux.

En plus d’une passion commune pour la moto qui les a amenés à effectuer plusieurs tournées européennes, le couple originaire de Norwich dans le Norfolk possédait également un jardin et Kieron était un apiculteur amateur passionné.

L’accident mortel s’est produit vers 17h30 le 11 septembre sur l’autoroute A-8, près de la station balnéaire de Llanes, à une heure de route à l’est de la ville d’Oviedo, dans le nord de l’Espagne.

Shelagh Gurney, conseillère du comté de Norfolk pour Hellesdon, près de Norwich, où vivaient Kieron et sa femme, père de deux enfants, a déclaré dans un message adressé à son association locale de détenteurs de permis après avoir appris leur décès : « C’est avec une grande tristesse et bouleversement que j’ai pour vous informer que mon cher ami et collègue abeille Kieron Haines et sa très chère épouse et ancienne amie d’école Sharron ont tous deux perdu la vie dans un accident de moto anormal alors qu’ils étaient en tournée dans le nord de l’Espagne.