Un Britannique de 48 ans a été abattu après que des hommes armés ont ouvert le feu en Jamaïque quelques jours seulement après les funérailles de sa mère

Un BRITANNIQUE a été abattu quelques jours après avoir assisté aux funérailles de sa mère en Jamaïque.

Michael Brown, 48 ans, de Waterford, Herts, a été tué des semaines après qu’un autre Britannique a été abattu dans le cadre d’un meurtre à contrat présumé.

Michael Brown, connu sous le nom de Jimmy, a été abattu en Jamaïque

La victime – connue sous le nom de Jimmy – a été abattue jeudi à 00h20 à Mike Town.

La police a déclaré que des hommes armés lui avaient tendu une embuscade dans la chambre d’une maison inachevée qu’il construisait dans la communauté.

Il a été blessé par balle au haut du corps et a été transporté d’urgence à l’hôpital de Mandeville, où il a été déclaré mort.

Cela s’est produit quatre jours après avoir enterré sa mère de 74 ans.

Il est allégué que Jimmy a été impliqué dans une querelle familiale qui s’est intensifiée au sujet des propriétés laissées par sa mère récemment décédée.

Les enquêteurs chercheraient à savoir s’il a été tué à cause de cette dispute.

Un porte-parole de la police a déclaré: “C’est un crime ignoble et nous examinons toutes les pistes d’enquête.

“Cet homme venait d’Angleterre et est venu s’occuper de sa nouvelle maison qu’il construisait et rendre visite à sa famille.

“De toute évidence, c’était un homme qui travaillait dur. Nous avons l’intention de traduire en justice les responsables.”

Un résident local a déclaré qu’il y avait beaucoup de conflits fonciers et immobiliers en Jamaïque qui se terminaient parfois tragiquement.

Elle a déclaré: “Ce jeune homme est venu d’Angleterre pour enterrer sa mère et s’occuper de la maison qu’il construisait et il sera lui-même enterré.

“C’est tellement horrible et triste. Vous faites tout ce chemin et vous ne reviendrez pas.”

C’était le deuxième meurtre d’un Britannique en Jamaïque ce mois-ci.

Sean Patterson, 33 ans, entraîneur personnel de Shepherd’s Bush, à Londres, a été retrouvé avec des blessures par balle au haut du corps et à la tête dans la région de St James.

Le commissaire de police adjoint Fitz Bailey l’a qualifié de “meurtre à forfait” qui a été ordonné au Royaume-Uni.

Il a déclaré que Sean était arrivé en Jamaïque le 29 décembre avec un autre homme également originaire de Londres.

Le couple avait passé plusieurs jours dans un appartement avant de s’installer dans la villa de Bogue Hill le jour de l’an.

Plus tard dans la journée, Sean et son ami ont rencontré une troisième personne de Kingston, et tous les trois ont séjourné à la maison d’hôtes dans des chambres séparées.

C’est vers midi le lendemain que Sean et le Jamaïcain se sont rendus sur la terrasse de la piscine de la villa, et un “homme seul vêtu d’un sweat à capuche noir” a été vu en train de tirer.