Un britannique de 40 ans décède dans le plus grand parc aquatique extérieur du pays, entraînant une fermeture d’une journée

Un homme de 40 ans a subi un problème médical et est décédé mercredi dans le plus grand parc aquatique extérieur du Royaume-Uni.

Dans une déclaration au Mirror de la police du Devon et de Cornwall, les responsables ont confirmé que l’homme souffrait d’un épisode médical présumé à Splashdown Quaywest à Paignton, au Royaume-Uni.

« La police a été contactée par le service d’ambulance peu après midi le mercredi 23 août. Elle se trouvait au parc aquatique Splashdown à Goodrington, Paignton, pour répondre aux informations faisant état d’un homme ayant subi un épisode médical présumé sur place », a déclaré le porte-parole. « Malgré tous les efforts des personnes présentes sur les lieux, l’homme, âgé d’une quarantaine d’années et originaire de la région de Bristol, est décédé plus tard. Ses plus proches parents ont été informés et un dossier doit être préparé pour le coroner. »

Le parc aquatique a déclaré dans une publication sur Facebook qu’il avait fermé ses portes le lendemain de l’incident.

Un coupe-boîte frappe la tête d’un enfant au parc d’attractions de Pennsylvanie après être tombé des montagnes russes

« Nous sommes au courant d’un incident au parc aquatique Splashdown Quaywest survenu vers 12h15 aujourd’hui. La personne concernée reçoit des soins médicaux de la part des ambulanciers. Nous n’avons pas plus de détails pour le moment, mais nous avons pris la décision de fermer le parc aquatique aujourd’hui. » dit le parc. « Jusqu’à ce que nous ayons des informations à divulguer après avoir mené et consulté les autorités nécessaires, nous apprécierions de pouvoir faire face à une situation en cours et de respecter la vie privée de la personne concernée et de sa famille. »

UNE PLATEFORME DE PLONGÉE S’EFFONDRE AU SPECTACLE D’ACROBAT DU PARC D’ATTRACTIONS

Une déclaration sur le site Web de Splashdown Quaywest indique que le personnel du parc et trois infirmières en congé sont immédiatement venus en aide à l’individu et qu’une ambulance aérienne a été appelée lorsque l’incident s’est produit à midi.

« J’étais présent sur les lieux aujourd’hui lorsque l’incident s’est produit. Nous sommes vraiment désolés d’apprendre que la personne est décédée et nos pensées vont aux amis et à la famille du défunt. Je tiens à remercier et à féliciter notre personnel pour ses actions rapides. pour administrer les premiers soins à notre client, en collaboration avec les infirmières en congé qui se sont présentées pour aider et les actions du personnel ambulancier présent. Cela a été une journée choquante et bouleversante pour toutes les personnes impliquées. Nous consultons notre personnel pour faire sûr qu’ils vont bien », a déclaré Alan Richmond, directeur général de Splashdown Quaywest.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le parc aquatique a repris ses horaires habituels jeudi.