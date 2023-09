Un Britannique de 28 ans accusé de meurtre après une bagarre nocturne qui a coûté la vie à un homme d’affaires canadien

Un BRITANNIQUE a été accusé de meurtre au deuxième degré après la mort d’un homme d’affaires canadien.

La police a déclaré que Craig Gibson, 28 ans, avait eu une altercation mortelle avec le Canadien Brett Sheffield, 38 ans, dans le quartier des divertissements de Toronto, fin août.

Brett Sheffield est décédé des suites de ses blessures quelques jours plus tard Crédit : POLICE DE TORONTO

Les policiers sont arrivés sur les lieux et ont trouvé un homme grièvement blessé, dont la vie était en danger le 28 août.

Deux jours plus tard, Sheffield est décédé des suites de ses blessures à l’hôpital.

On ne sait pas si les deux hommes se connaissaient et la ville natale de Gibson au Royaume-Uni n’a pas été révélée.

Gibson a comparu lundi devant un tribunal de libération sous caution de Toronto, où il a été accusé de meurtre au deuxième degré.

NextGen Drainage, une société fondée par Sheffield, a partagé sur Twitter : « Brett Sheffield, fondateur de NextGen Drainage Solutions, est décédé le 30 août des suites d’un acte de violence aléatoire.

« Son absence est profondément ressentie au sein de la communauté, de notre entreprise et de son vaste réseau d’amis et de collègues.

« La passion de Brett d’aider chaque personne à se sentir valorisée et prise en charge continuera à nous motiver. »

Toronto Police a déclaré dans un communiqué : « Le lundi 28 août 2023, vers 23h25, police a répondu à un appel concernant une agression qui vient de se produire dans le secteur des rues Portland et King Ouest.

« La victime a été identifiée comme étant Brett Sheffield, 38 ans, du Manitoba. »

Le Sun a contacté le ministère des Affaires étrangères pour obtenir ses commentaires.

Le mois dernier, un père britannique a été arrêté pour tentative de meurtre alors qu’il était en vacances au Canada – mais sa famille pense que le crime a été commis par son sosie.

Thomas Nolan, 19 ans, a été arrêté après s’être envolé pour le Canada avec son épouse Eileen Delaney et son fils d’un an.

La police de Toronto l’a depuis inculpé pour une prétendue attaque à la voiture bélier en juin – cinq semaines avant qu’Eileen ne déclare leur arrivée dans le pays.

Eileen s’est rendue sur Facebook pour parler du sort de son mari et défendre son innocence.

Elle a écrit : « Nous sommes venus en vacances le 1er août 2023. Trois jours plus tard, Thomas Nolan est battu et arrêté au Canada et accusé de tentative de meurtre.

« Il est accusé de quelque chose qui s’est produit le 27 juin. Thomas n’était pas au Canada à ces dates-là. »

Elle affirme qu’un sinistre sosie est responsable et que l’arrestation est un horrible cas d’erreur d’identité.

Bien qu’il ait été libéré sous caution, il reste derrière les barreaux.