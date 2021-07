Un Britannique de 25 ans se bat pour sa vie en Nouvelle-Zélande après avoir été sauvagement battu dans un bar

Un BRIT s’est battu pour sa vie après avoir été sauvagement battu dans un bar en Nouvelle-Zélande.

John Storer, 25 ans, est dans le coma et reste en soins intensifs après l’attaque de vendredi soir à l’Albany Bar and Restaurant, à Auckland.

John Storer est parti dans le coma après avoir été sauvagement battu Crédit : Google Maps

Il a été attaqué tard vendredi soir au Albany Bar and Restaurant, Auckland Crédit : Google Maps

Suite à l’incident, une ambulance est intervenue rapidement et il a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Il a rapidement subi deux opérations de sauvetage, dont une pour enlever une partie de son crâne.

Son ami et sa famille ont confirmé qu’il souffrait d’une « lésion cérébrale importante » et que c’est « touch and go » s’il survivra.

Un homme de 56 ans a depuis été inculpé de blessures avec intention de causer des lésions corporelles graves.

Il doit comparaître devant le tribunal demain.

‘POSÉ-DÉCOLLÉ’

Depuis l’horrible incident, la famille de John, y compris les parents Dawn et Ian et sa sœur Sian, se battent pour entrer en Nouvelle-Zélande afin d’être au chevet de leur fils, malgré des restrictions frontalières strictes.

Mais aujourd’hui, ils ont reçu la nouvelle pour laquelle ils ont prié, car les autorités ont statué qu’ils avaient droit à une exemption.

Ian a déclaré au NZ Hearld : « Nous sommes morts de peur. »

«Il a déclaré que les médecins avaient dit à la famille qu’il était trop tôt pour dire s’il survivrait ou s’il subirait des dommages qui changeront sa vie à la suite de l’agression.

Il a poursuivi: « Vous essayez de gérer le fait que vous pourriez le perdre et que vous pourriez ne pas être là et essayer de passer à travers toute la paperasserie. »

L’épouse Dawn a ajouté « Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point c’est douloureux. »

La famille de John est désormais autorisée à se rendre en Nouvelle-Zélande Crédit : Google Maps

Les proches de John craignaient de devoir attendre 24 jours s’ils étaient autorisés à entrer, mais les responsables ont confirmé qu’ils seraient autorisés à voir leur fils sans mise en quarantaine.

Un porte-parole des services frontaliers a déclaré que la situation de la famille atteignait le « seuil élevé » requis pour obtenir une exemption à la frontière.

Une GoFundMePage a depuis été créée pour aider la famille de Josh et a jusqu’à présent collecté plus de 9 000 £.

La collecte de fonds déclare: « Comme certains d’entre vous l’ont peut-être déjà entendu, Josh Storer a été impliqué dans un accident hier en Nouvelle-Zélande qui l’a laissé en soins intensifs avec une grave lésion cérébrale.

« C’est actuellement le toucher et aller, car il est dans un coma induit par la drogue et sera pendant plusieurs jours pour surveiller son état et planifier les prochaines étapes.

« En ce moment, il est dans un état critique et nous voulions informer ses amis et ses amis de la situation. »