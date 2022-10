Un Britannique de 24 ans abattu par la police en Australie « après avoir sorti un stylo-couteau » alors que la famille claque des flics « heureux de la gâchette »

Un homme de BRIT a été abattu par la police en Australie après avoir sorti un canif lors d’une confrontation avec des flics.

La famille dévastée de Luke Gilbert a critiqué les officiers heureux de la gâchette pour avoir tiré cinq coups de feu à la suite d’une impasse présumée, affirmant qu’ils avaient utilisé une force excessive.

Luke Gilbert, 24 ans, a été abattu par la police après avoir sorti un canif de son sweat à capuche Crédit : MEN Media

Sa famille a critiqué les officiers australiens, affirmant qu’ils avaient utilisé une force excessive Crédit : 7NEWS

Le frère au cœur brisé de Luke, Zac, dit que l’ébéniste “méritait mieux” Crédit : MEN Media

Le jeune homme de 24 ans profitait d’une soirée avec sa petite amie le 1er octobre à Airlie Beach, dans le Queensland, lorsque l’incident s’est produit.

Selon ses proches, Luke “s’est approché de deux policiers” après avoir mordu à l’extérieur d’un pub pour fumer pendant que son partenaire restait à l’intérieur.

Son frère Zac a expliqué dans un post sur Facebook : “Ils parlaient et puis pour des raisons inconnues pour le moment, Luke a sorti un couteau à plume.”

Les flics affirment qu’il s’est ensuite jeté sur eux avec l’arme sur la bande de fête animée, voyant les officiers tirer cinq coups de feu sur le jeune homme de 24 ans.

Le président du syndicat de la police du Queensland, Ian Leavers, a déclaré que le Britannique “avait avancé” sur les officiers, ne leur laissant “pas d’autre alternative”.

Il a déclaré: “La police a essayé de s’engager davantage et ils se sont retirés et ont quitté cet endroit, et ont essayé et continuent de communiquer avec cet homme.

“La police a fait tout ce qu’elle pouvait pour essayer de résoudre cette affaire pacifiquement.”

Luke – qui a déménagé à Perth avec son jeune frère et ses parents Nicola et Darren à l’âge de cinq ans – aurait reçu les premiers soins des agents impliqués sur les lieux.

L’ébéniste né à Manchester a ensuite été transporté d’urgence à l’hôpital Proserpine où il a été déclaré mort peu de temps après.

Sa famille au cœur brisé a maintenant accusé la police d’avoir fait un usage excessif de la force et les a condamnés pour avoir saisi “par négligence” leurs armes.

Zac a écrit: “Il y a beaucoup de spéculations dans les médias sur les circonstances entourant la perte de mon frère, mais sachez simplement que la vérité est qu’une force excessive a été utilisée contre lui, ce qui l’a tué et cela ne pourra jamais être annulé.

“Ils [the police] n’ont pas d’abord essayé le taser, la matraque ou le gaz poivré, ils sont allés droit sur les armes avec insouciance.

“La vie ne sera plus jamais la même. Il méritait bien mieux que ça. Je ne peux pas croire que cela soit arrivé.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la police n’avait pas utilisé de pistolets Taser, le commissaire adjoint par intérim Marcus Hill a déclaré “qu’ils sont efficaces dans certaines circonstances”.

DESESPERE DE REPONSES

“Mais quand les gens avancent avec un couteau, ce n’est probablement pas l’un d’entre eux”, a-t-il déclaré dimanche.

Les proches de Luke sont maintenant aux prises avec le fait qu’il était “mort en quelques minutes” lors d’une soirée apparemment normale avec son partenaire.

Sa tante accablée de chagrin, Gina, a déclaré au Manchester Evening News que la famille était “sous le choc” et “a désespérément besoin de réponses”.

L’homme de 49 ans a sangloté: “Ce n’est pas la personne qu’était Luke. C’était une personne adorable, il voyageait et plein de vie. Les gens l’aimaient.

“La famille ne reçoit aucune information directe de la part de la police. Ils n’ont eu aucune liaison.

“Vous ne passez pas simplement d’être assis dans un pub à passer une bonne nuit à être abattu en 10 minutes.”

Gina a déclaré que Luke, qui laisse également derrière lui une sœur adolescente, Katie, aurait été “de bonne humeur” alors qu’il sortait avec sa petite amie lors de la soirée fatidique.

Elle a poursuivi: “Elle est allée aux toilettes ou pour prendre un verre et il est sorti fumer une cigarette.

“Quand il n’est pas revenu, elle a appelé son portable et n’a pas eu de réponse. Puis elle est sortie et a vu ce qui s’est passé. Il a été abattu à l’extérieur.

“Je ne sais pas par où commencer. Cela a été un tel choc. Il y a beaucoup de famille ici et Luke est venu plusieurs fois nous rendre visite.

“Luke a subi une autopsie ce matin. Il a reçu trois balles dans la poitrine et l’une d’elles l’a traversé de part en part. Ils ont tiré cinq fois et deux balles ont traversé les vitres d’une voiture à proximité.

“Il va évidemment y avoir une enquête interne, mais c’était un garçon adorable. Il était à 4 000 km de sa mère”, a-t-elle déclaré.

“Ils ont envoyé deux policiers chez elle et ne lui ont même pas dit qu’il avait été abattu par la police. Ils lui ont donné une carte et lui ont dit d’appeler un coroner lundi matin.

“Nous avons entendu des récits contradictoires et nous ne savons pas quoi en penser. Il y a un rapport qui dit qu’il les a approchés et pour des raisons inconnues, il a sorti un couteau et s’est jeté sur les officiers.

‘FORCE LÉTALE’

“Dans un autre rapport, il leur a traversé une route avec un couteau. Le couteau dont ils parlent est un couteau de pêche, comme un canif que nous utiliserions pour le camping.

“Nous ne savons tout simplement pas quoi croire. Il y a tellement de facettes à cette histoire, mais la plus importante est la façon dont la famille a été traitée par la suite. Je veux juste essayer d’obtenir une sorte de soutien pour ma famille.

“Même s’il a eu une sorte d’épisode mental, utiliser une force létale comme ça… ça semble étrange.”

Un appel GoFundMe a été lancé pour soutenir la famille.

Selon des informations, plusieurs personnes ont été témoins de la fusillade et des images de celle-ci ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration fournie au MEN, la police du Queensland a déclaré: “Un homme âgé d’une vingtaine d’années et prétendument armé d’un couteau a été mortellement abattu par la police à Airlie Beach ce matin (1er octobre).

“Les enquêtes préliminaires indiquent que vers 12 h 20, la police se trouvait à Shute Harbour Road lorsqu’ils ont été approchés par l’homme.

“L’homme aurait menacé des officiers qui avançaient vers eux et aurait ensuite été abattu.

“Les agents ont immédiatement prodigué les premiers soins à l’homme qui a été transporté à l’hôpital de Proserpine mais il a été déclaré décédé peu de temps après.

“Une scène de crime a été établie à Shute Harbour Road et les enquêtes se poursuivent.”

Luke a déménagé vers le bas avec sa famille de Manchester à l’âge de cinq ans Crédit : MEN Media