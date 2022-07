Un Britannique craignait de s’être noyé dans le lac de Garde après avoir sauvé son fils | Nouvelles du Royaume-Uni

On craint qu’un Britannique ne se soit noyé dans le lac de Garde après avoir plongé pour sauver son fils adolescent.

L’homme, nommé Aran Chada, 51 ans, a loué un bateau avec ses deux enfants et son partenaire sur le lac italien près de Limone vendredi.

La famille vit dans le village de Woodhouse Eaves, près de Loughborough, dans le Leicestershire, et on pense qu’elle vient de commencer ses vacances, qui comprenaient son anniversaire mardi, a rapporté le Times.

Ils étaient à environ 500 m (0,3 mile) du rivage lorsque le fils de M. Chada, âgé de 14 ans, a eu des ennuis dans l’eau. Il a plongé et a réussi à le pousser vers le bateau pour le sauver, ont déclaré les garde-côtes.

M. Chada a alors eu des ennuis et a glissé sous l’eau, et n’a pas été revu depuis.

Un témoin oculaire a déclaré aux médias italiens : “Nous étions à environ 100 mètres du rivage lorsque nous avons entendu une femme crier à l’aide.

“J’ai regardé et elle était sur un bateau avec deux enfants qui criaient et montraient l’eau, alors nous avons appelé les services d’urgence et ils sont arrivés très rapidement.”

Le commandant des garde-côtes Antonello Ragadale a déclaré: “Cet homme était un héros et nous craignons qu’il ne se soit noyé, mais nous faisons tout notre possible pour retrouver son corps.”

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré: “La famille a loué un bateau à une entreprise locale pendant deux heures et demie.

“L’homme a plongé pour sauver son fils aîné qui avait des ennuis et a réussi à le repousser vers le bateau mais il a ensuite eu des ennuis.

“Il faisait très chaud vendredi après-midi, mais l’eau était de dix degrés plus froide, il est donc possible qu’il ait eu une crise d’épilepsie.

“Les recherches ont duré près de sept heures et se sont arrêtées à la tombée de la nuit, mais elles ont maintenant repris.

“La famille est dans leur hôtel avec la police et un psychologue leur a été proposé pour le soutien.”

Il a fait environ 31°C la semaine dernière sur le lac de Garde.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous soutenons la famille d’un Britannique qui a été porté disparu en Italie et sommes en contact avec la police italienne.”

Image:

Lac de Garde. Photo de fichier



Des bateaux de sauvetage, des plongeurs, un robot sous-marin et des hélicoptères participent tous à la recherche du lac de 34 milles de long, qui atteint 364 m (1 135 pieds) par endroits.

Le profil LinkedIn de M. Chada indique qu’il est directeur des ventes groupe chez Global Energy Ventures, qui fournit des services spécialisés à l’industrie pétrolière en Afrique de l’Ouest.

Il y a eu récemment un certain nombre de noyades dans le lac de Garde, les plongeurs à la recherche de M. Chada venant tout juste de rentrer de la recherche d’un Italien récemment porté disparu.

Un autre Italien s’est noyé dans le lac au début du mois.

En 2017, le Londonien Gary John Wood, 37 ans, est décédé en tentant de nager un mile après qu’une tempête soudaine a créé des vagues de 6 pieds. Son corps a été récupéré par un robot sous-marin.