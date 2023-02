Un Britannique court 15 000 milles à travers les États-Unis inspiré par Forrest Gump

Un Britannique est entré dans la peau du personnage fictif de Tom Hanks de son blockbuster hollywoodien Forrest Gump de 1994. L’homme, identifié comme étant Rob Pope, est devenu la première personne à emprunter le même chemin que Gump. C’était en 2016, lorsque Pope, qui avait 39 ans à l’époque, est parti de Mobile, en Alabama. Le coureur originaire de Liverpool a fini par marquer le cap de plus de 15 000 milles et son histoire est instantanément devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon un rapport du New York Post, Rob Pope a passé plus de 19 mois à courir à travers le pays avant de terminer l’exploit gigantesque au mois de mai. Courant environ 37 miles par jour, Rob a parcouru 15 607 miles en 422 jours, ce qui a abouti à 24 millions de pas. Rob est un athlète qui a couru des marathons à Boston, Londres, Brighton et même Manchester avant de décider d’essayer la course Forrest Gump. Il a utilisé 33 paires de chaussures de course pour franchir le cap.

Lors du marathon de Londres 2018, l’athlète déguisé en personnage de Tom Hanks a également réalisé le record du monde du coureur le plus rapide portant le costume d’un personnage de film. Il a terminé le marathon en environ 2 heures et 36 minutes. Rob n’a pas simplement couru pour courir. Ce faisant, il a également soutenu des organisations caritatives et collecté des fonds, notamment Peace Direct, basé à Londres, et WWF (World Wide Fund for Nature).

Après avoir terminé le marathon américain en 2018, la première chose que Rob a faite a été de proposer à sa petite amie Nadine. Il a partagé une vidéo de la proposition sur Facebook et a déclaré: “Alors, vous pensiez que le dernier message était la grande finition… Pas tout à fait! Je n’aurais pas pu faire cette course sans l’aide de beaucoup de gens, mais personne n’a été là pour moi plus que celui-ci. Je ne suis peut-être pas un homme intelligent, mais je sais ce qu’est l’amour ! Heureusement, Nads aussi et elle a dit oui ! Je suis le gars le plus heureux du monde. Maintenant, si vous êtes du genre romantique, je suis sûr que vous pouvez montrer votre approbation en faisant un don à mes deux merveilleuses œuvres caritatives.

Nadine a rencontré Rob à la ligne d’arrivée du marathon avec leur petite fille Bee en remorque.

Forrest Gump, réalisé par Robert Zemeckis, est l’un des films les plus emblématiques jamais réalisés. Le film a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur réalisateur, du meilleur film et un deuxième trophée du meilleur acteur pour Tom Hanks. Forrest Gump a récemment eu une version indienne dans Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici