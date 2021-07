Un britannique condamné à une amende de plus de 2 lakhs pour s’être garé sur sa propre propriété, voici pourquoi

Si vous aviez votre propre place de stationnement, vous seriez au moins assuré de ne pas recevoir d’amende pour avoir enfreint les règles de stationnement. Cependant, pour un Britannique, se garer dans sa propre propriété est devenu une invitation à la détresse et a entraîné une amende de plus de 2 000 £ (Rs 2 lakh). L’incident s’est produit avec un habitant de la ville de Coventry, dans le centre de l’Angleterre, qui a souhaité garder l’anonymat.

Selon un rapport de Coventry en direct, le problème a commencé lorsque le résident – qui a loué l’endroit où il habite – a vendu sa voiture et a oublié de retirer son permis. Pour récupérer son permis de stationnement, l’homme avait appelé les autorités pour le faire remplacer. Cependant, Mainstay Residential lui a dit qu’il n’y avait pas de permis de stationnement disponible à l’époque.

L’homme a été informé qu’il recevrait le permis de stationnement pour la nouvelle voiture lorsqu’elle serait disponible et qu’entre-temps, une dérogation serait mise en place pendant qu’il attendait. Cependant, le rapport mentionne que le United Kingdom Parking Control (UKPC) n’a pas prêté attention à l’exemption et a commencé à infliger une amende au locataire pour avoir stationné dans son propre espace.

Les choses ont empiré lorsque l’homme a revendu sa voiture et a demandé un nouveau permis de stationnement. Encore une fois, la même chose s’est répétée avec l’obtention du permis de stationnement. Pour aggraver les choses, UKPC a perdu le contrat de Mainstay Residential, la société auprès de laquelle l’homme a obtenu son permis de stationnement. Le contrat a été repris par une autre société appelée Parking Control Management.

S’adressant au site Web, l’homme a déclaré qu’il gardait son permis affiché, mais personne ne lui a envoyé de lettre l’informant qu’il devait mettre à jour le permis de stationnement avec la nouvelle société. Cela lui a valu sept amendes en trois jours. L’homme a dit qu’il avait essayé d’en parler aux autorités, mais ils ont dit qu’ils envoyaient l’affaire à leurs avocats pour qu’ils traitent et ne lui ont pas dit qu’il avait besoin d’un nouveau permis. En raison d’une mauvaise communication et d’un manque de compréhension de la part des autorités. l’homme a maintenant écopé d’une amende de plus de 2000 £.

