Un Britannique arrêté pour un piratage massif de Twitter en 2020 ciblant Biden, Obama et Elon Musk dans une escroquerie Bitcoin

Un homme BRITANNIQUE a été arrêté aujourd’hui pour un piratage massif de Twitter qui ciblait certaines des personnes les plus célèbres du monde dans une arnaque Bitcoin.

Joseph O’Connor, 22 ans, fait face à 10 accusations fédérales en lien avec le piratage de 2020.

Un Britannique a été arrêté pour un piratage massif de Twitter en 2020

Parmi les 130 comptes Twitter visés figuraient ceux du président américain Joe Biden, de l’ancien président Barack Obama, d’Elon Musk, de Kanye West, de Kim Kardashian et de Bill Gates.

O’Connor a été arrêté en Espagne.

Le ministère américain de la Justice a déclaré que la National Crime Agency et la police nationale espagnole avaient aidé à l’enquête.

Le ministère de la Justice a déclaré que O’Connor faisait face à des accusations devant un tribunal fédéral californien.

Pendant le piratage, les comptes ont exhorté les gens à envoyer 1 000 $ (794 £) en crypto-monnaie Bitcoin à un compte en ligne.

Les utilisateurs ont été promis que leur argent serait ensuite doublé et leur serait rendu.

Le message disait : « Je redonne à ma communauté en raison de Covid-19 !

« Tous les Bitcoins envoyés à mon adresse ci-dessous seront renvoyés doublés.

« Si vous envoyez 1 000 $, je vous renverrai 2 000 $ !

« Ne faites cela que pendant les 30 prochaines minutes! Profitez-en. »

Les voleurs ont également réussi à pirater l’homme le plus riche du monde, le patron d’Amazon Jeff Bezos, ainsi que le deuxième plus riche, l’ancien chef de Microsoft Gates, et le quatrième, l’investisseur Warren Buffet.

D’énormes sociétés Apple et Uber ont également été compromises.

Twitter a pris la mesure incroyable de bloquer temporairement tous les comptes vérifiés de tweeter pendant une courte période et les actions ont chuté de près de 4%.

Les utilisateurs de Twitter du monde entier ont signalé des problèmes avec le dans les heures qui ont suivi l’attaque.

Mais la société a maintenant confirmé que « la plupart des comptes » sont capables de tweeter à nouveau – bien qu’ils aient ajouté que la fonctionnalité « peut aller et venir ».

Le PDG de l’entreprise, Jack Dorsey, a tweeté : « Une journée difficile pour nous sur Twitter.

« Nous nous sentons tous très mal ce qui est arrivé. »

Le compte de Kanye West a été piraté deux fois en l’espace d’une heure avec le même message posté.

La plupart des tweets ont été supprimés en quelques minutes, mais beaucoup ont été retweetés des milliers de fois.

L’échelle suggère que les escrocs ont pu contourner totalement la sécurité de Twitter.

Twitter a révélé plus tard que certains de ses employés ayant accès à des systèmes internes avaient été la cible d’une « attaque d’ingénierie sociale coordonnée ».

Graham Clark, 18 ans, a été condamné à trois ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude liées au piratage.

En plus d’O’Connor, deux autres personnes ont été arrêtées en lien avec l’incident de l’année dernière.

Kanye West faisait partie des personnes ciblées

Barack Obama a également vu son compte Twitter piraté