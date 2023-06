Un Britannique arrêté au 73e étage d’un gratte-ciel de Séoul alors qu’il tentait d’atteindre le sommet sans cordes de sécurité | Nouvelles du monde

Un Britannique a été arrêté à plus de la moitié du cinquième plus haut bâtiment du monde à Séoul alors qu’il tentait de grimper au sommet sans cordes de sécurité.

Le joueur de 24 ans a été contraint d’abandonner sa tentative lundi lorsqu’il a été intercepté par les autorités au 73e étage de la Lotte World Tower de 123 étages.

Il a été forcé dans un berceau de maintenance avant d’être emmené à l’intérieur du bâtiment.

L’alpiniste, vêtu d’un short, gravissait le plus haut gratte-ciel de Corée du Sud depuis plus d’une heure alors que la police et les pompiers se rassemblaient au sol.

Un responsable des pompiers a déclaré que l’homme avait été placé en garde à vue pour interrogatoire.

La police n’a pas encore fait de commentaire sur l’arrestation.

En 2018, la police a arrêté le « Spiderman français » Alain Robert alors qu’il se trouvait à plus de la moitié de la tour Lotte World.

Les grimpeurs libres ont régulièrement tenté d’escalader certains des bâtiments les plus hauts ou les plus célèbres du monde ces dernières années.

Grattes ciels utilisé pour les cascades ont inclus le plus haut bâtiment du Royaume-Uni, Le Shard à Londreset la Tour Total de 48 étages à Paris.