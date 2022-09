Un Britannique accusé du meurtre de sa femme en phase terminale à Chypre est “déprimé et anxieux” alors que le procès commence | Nouvelles du Royaume-Uni

Un Britannique accusé du meurtre de sa femme en phase terminale à Chypre a pleuré devant le tribunal au début de son procès, les avocats s’inquiétant de la manière “inquiétante” dont il a été traité par les autorités après sa mort.

David Hunter était “déprimé et anxieux” après avoir comparu devant le tribunal pour le meurtre de sa femme Janice à leur domicile de Paphos en décembre 2021, selon leur fille.

Mme Hunter, atteinte d’un cancer du sang en phase terminale, aurait été étouffée par son mari de 75 ans qui aurait alors tenté de mettre fin à ses jours en prenant une overdose mais aurait survécu.

M. Hunter dit que sa femme, qui avait 75 ans, avait clairement indiqué qu’elle “voulait que ça se termine” car elle ne voulait pas d’une “mort longue et prolongée”, selon leur fille.

Son avocat, Michael Polak, a déclaré à Sky News que M. Hunter était devenu “bouleversé” et en larmes lors de l’audition de certaines des preuves à charge devant le tribunal de district de Paphos lundi.

Cependant, l’avocat a ajouté que l’ancien mineur, originaire de Northumberland, était “heureux” que le procès ait enfin lieu après avoir été détenu pendant neuf mois et après longs retards dans l’affaire.

L’avocat, de Justice Abroad, a fait part de ses inquiétudes après que les autorités auraient recueilli une déclaration de M. Hunter alors qu’il se remettait en soins intensifs, sans représentation légale ni interprète.

“Il a ensuite été admis dans un hôpital psychiatrique pendant 10 jours”, a déclaré M. Polak.

“Il n’a eu aucune interprétation pendant tout cela – pas d’avocat, pas d’interprétation. C’est particulièrement inquiétant.

“Vous devez regarder l’affaire dans son ensemble et vous pouvez voir que les choses n’ont pas été faites de la manière que vous auriez souhaité qu’elles soient faites.

“Interroger quelqu’un après le décès de sa femme, sans avocat, n’est pas idéal.”

Image:

M. Hunter a commencé à pleurer au début de son procès, a déclaré son avocat. Photo : Lesley Cawthorne



S’exprimant après l’audience de lundi, la fille des Hunters, Lesley Cawthorne, a déclaré à Sky News: “L’échec apparent de la police à suivre la procédure régulière me trouble énormément.

“Il est scandaleux qu’un homme qui était suffisamment malade pour être admis aux soins intensifs puis interné dans un hôpital psychiatrique n’ait pas été accompagné d’un avocat ou d’un interprète.

“Nous voulons juste que cela se termine le plus tôt possible parce que ni mon père ni ma famille ne peuvent supporter beaucoup plus cette anxiété et cette incertitude.”

Mme Cawthorne, qui ne peut pas assister au procès de son père pour des raisons de santé, a déclaré qu’elle lui avait parlé depuis l’audience de lundi et qu’il semblait “très déprimé et anxieux”.

Image:

Lesley Cawthorne (L) photographiée avec ses parents au lac de Garde en Italie en 1988. Photo : Lesley Cawthorne



Le procès a été ajourné à jeudi et il y aura plusieurs autres audiences avant Noël et potentiellement l’année prochaine, selon M. Polak.

“Nous sommes loin du tribunal pour prendre une décision”, a-t-il ajouté.

Avant le procès, Mme Cawthorne a déclaré que son père était “hanté” par les souvenirs de sa mère “hurlant de douleur” pendant sa bataille contre le cancer du sang en phase terminale et un catalogue d’autres problèmes de santé.

Elle a exhorté les juges chypriotes présidant l’affaire à faire preuve de “compassion”, en disant : “Mon père n’est pas un risque pour la société”.

Image:

Janice et David Hunter, photographiés le jour de leur mariage, étaient ensemble depuis 56 ans. Photo : Lesley Cawthorne



Mme Cawthorne a déclaré: “Mon père m’a dit ce qui s’est passé et je n’ai aucune raison de ne pas le croire ou de penser autre chose qu’il me dit la vérité.

“Ma mère a exprimé clairement ses souhaits et mon père l’a aidée.

“Elle voulait juste que ça se termine. Elle ne voulait pas se battre. Elle ne voulait pas de traitement.

“Elle ne voulait pas d’une mort longue et prolongée. Elle en avait assez et elle voulait juste y aller.”

M. et Mme Hunter, qui étaient ensemble depuis 56 ans et étaient des amoureux adolescents, avaient déménagé à Chypre il y a 20 ans après leur retraite.

Mme Cawthorne a déclaré que son père avait été détenu dans une cellule de prison avec jusqu’à 11 autres hommes en attendant son procès.

S’il est reconnu coupable de meurtre, M. Hunter sera condamné à perpétuité et passera le reste de ses jours derrière les barreaux.

L’euthanasie est illégale à Chypre, bien que le parlement du pays ait commencé à débattre d’éventuelles modifications de la loi.

Mme Cawthorne a lancé un appel au financement participatif sur le site Web de Crowd Justice pour soutenir le combat juridique de son père, ses avocats de la défense espérant appeler des témoins experts à son procès.