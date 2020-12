Avec ou sans accord, la sortie du marché unique et de l’union douanière de l’UE impliquera probablement que les magasins devront augmenter les prix et risquent de les laisser avec des lacunes sur les étagères, car l’approvisionnement de certains aliments s’épuise.

Le Royaume-Uni importe environ 45% de ses denrées alimentaires, 26% provenant de l’UE et le reste du reste du monde. Les importations européennes proviennent principalement des Pays-Bas (14 pour cent de la valeur totale des marchandises de l’UE), d’Allemagne (11 pour cent), d’Irlande (10 pour cent) et de France (10 pour cent).

Cela rend la Grande-Bretagne vulnérable à la perturbation du flux de trafic en provenance du continent qui, selon le gouvernement, est probablement due à la bureaucratie supplémentaire résultant du Brexit, y compris plus de 200 millions de déclarations douanières supplémentaires par an.

Si aucun accord de libre-échange n’est conclu et ratifié avant le 31 décembre, des droits de douane de 18% en moyenne seront imposés sur les aliments et les boissons importés du continent, les détaillants étant susceptibles de répercuter une partie sinon la totalité de ce coût supplémentaire sur les consommateurs.

Dans le même temps, aucun accord signifierait des coûts supplémentaires de 23 pour cent en moyenne sur les ventes à l’UE, ce qui rendrait les exportateurs britanniques de produits alimentaires et de boissons moins compétitifs et grignoterait leurs bénéfices.

Le responsable du commerce international de la Food and Drink Federation, Dominic Goudie, a décrit un résultat sans accord comme «catastrophique» pour les chaînes d’approvisionnement britanniques, et a déclaré qu’il était «très probable» que tout fardeau financier supplémentaire devrait être répercuté sur les consommateurs.

Mais même si Boris Johnson conclut un accord avec Bruxelles, les importateurs et les exportateurs devront encore supporter une lourde charge financière due à des formalités administratives supplémentaires, notamment les déclarations en douane, la certification sanitaire et les contrôles des règles d’origine. Si elle est répercutée sur les clients, elle pourrait à elle seule faire grimper les prix de 3%.

Toute hausse des prix des denrées alimentaires frappera durement les plus pauvres, car les achats alimentaires représentent la plus grande partie de leurs dépenses.

Et avec ou sans accord, des retards sont attendus dans des ports clés tels que Douvres et Folkestone, le pire scénario de planification du gouvernement suggérant que le trafic à travers les détroits pourrait être réduit à 60-80% des niveaux normaux, avec des attentes d’autant comme deux jours.

Les autorités britanniques ont reporté la mise en œuvre complète de la nouvelle paperasse à juillet, et on peut s’attendre à ce que les livraisons de nourriture soient interrompues lorsque cela est possible.

Bien que personne ne s’attende à une pénurie alimentaire globale, il est possible que des produits particuliers soient plus difficiles à trouver. La Grande-Bretagne compte sur le commerce européen pour la plupart de ses oignons, champignons, tomates et salades, et pour une partie essentielle de nombreux autres légumes et fruits.