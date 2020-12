Un brevet déposé en janvier de l’année dernière par Sony révèle un projet ambitieux de console qui n’utilise pas un mais deux GPU, similaire à certaines configurations de PC avec le support SLI de Nvidia et CrossFire GPU d’AMD. Le brevet dit cependant que la mise en œuvre de deux GPU dans une console est beaucoup plus élaborée que sur un PC.

Le brevet détaille la façon dont les deux GPU fonctionneraient pour rendre une seule image simultanément ou simplement diviser l’image en deux et la transmettre aux deux unités GPU. Un seul des GPU contrôlera la sortie HDMI, ce qui oblige le GPU gérant la sortie vidéo à lire les images de l’autre.

Il est également fait mention d’une variante de console haut de gamme avec un stockage plus grand et plus rapide et deux GPU tandis que l’autre se contente d’un seul. Cela peut être quelque chose du genre configuration PS4 et PS4 Pro (sauf la partie GPU, bien sûr), il est donc probablement prudent de supposer que Sony travaille déjà sur une PS5 Pro avec deux GPU. Cela pourrait potentiellement permettre une expérience VR de meilleure qualité et des jeux 4K à 120 ips. Enfin, les deux GPU disposeront de leur propre contrôleur de mémoire et de leur propre mémoire pour éviter la congestion de la mémoire.

De plus, le brevet parle de jeu en nuage, qui nécessite un appareil supplémentaire doté de capteurs tels que NFC, GPS, blaster infrarouge, biocapteurs, capteurs météorologiques, etc. L’appareil sera lié à la console pour permettre le cloud computing et, finalement, le cloud gaming également. Cependant, nous ne savons pas à quoi servent tous les capteurs.

Comme pour tous les brevets, personne ne peut dire avec certitude quand cela aboutirait à un produit final, voire pas du tout. Alors ne retenez pas votre souffle pour l’instant.

La source